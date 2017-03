Poliamorija

Predstava o svobodni ljubezni preganja predvsem ženske, ima pa svobodna ljubezen danes novo ime: poliamorija; gre za feministični projekt opuščanja vzorcev medsebojnih odnosov po meri moških

Igralka Scarlett Johansson je povedala, da so z zakonom povezane lepe, romantične predstave, a biti poročen pomeni tudi garati, večina ljudi se mora za zakon zelo potruditi. »Mislim, da ni naravno živeti monogamno.« Zvestoba ni v skladu z našimi nagoni. Je to drzna trditev? Pred nekaj leti je morda bila, danes pa se na monogamijo spravljajo z vseh strani. Johanssonova je poročena, in to že drugič. Zadnjih nekaj tednov pa je slišati govorice, da je tudi s tem zakonom konec.