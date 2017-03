Tretja edicija festivala na temo strpnosti

Visoka pesem

V organizaciji Mini teatra in Judovskega kulturnega centra Ljubljana bo med 26. marcem in 1. aprilom potekal 3. mednarodni festival Hiša strpnosti. Program festivala se dotika pomembnih tem, ki so ključne za obravnavo v današnji družbi in obsega filmska dela, s katerimi želijo organizatorji spodbuditi večjo ozaveščenost o pomenu strpnosti ter spoštovanja do različnosti v družbi, ki je vse bolj prežeta z moralno krizo in krizo vrednot.

Ideja za festival je nastala v sodelovanju z nosilcem projekta Festival tolerancije iz Zagreba, ki se je začel leta 2007 kot festival judovskega filma. Njegov cilj je bilo izobraževanje o holokavstu, z namenom, da bi se tovrstne strahote pravočasno preprečile in nikoli več ponovile. V Ljubljani je Festival strpnosti prvič potekal leta 2015 in nato tudi v letu 2016, v sodelovanju s FOT Zagreb. Selektor prvega in drugega ljubljanskega Festivala strpnosti je bil Branko Lustig, preživeli taboriščnik in priznani filmski producent ter dobitnik dveh oskarjev. Selektor letošnjega festivala je dr. Frank Stern, univerzitetni profesor in strokovnjak s področja filma in judaizma.

Najpomembnejši del festivala predstavlja izobraževalni program za mlade, ki je namenjen učencem višjih razredov osnovne šole, dijakom in študentom. S prepletom umetnosti in izobraževalnega dela bo povzemal tematike o holokavstu, človekovih pravicah in simbolih sovraštva, s katerimi se tako družba kot posamezniki vsakodnevno srečujemo na ulicah, raznovrstnih športnih dogodkih in v medijih. Branko Lustig bo predaval o holokavstu in njegovi osebni izkušnji taborišča Auschwitz, svetovno znani oblikovalec Mirko Ilić pa o neofašistični ikonografiji, prisotni na javnih prostorih na področju držav nekdanje Jugoslavije. Tema predavanja Simboli sovraštva je lokalni oziroma regionalni odnos do problema utišanja javnosti pri opažanju in zaznavanju sovražnih simbolov in grafičnega sovražnega govora neonacističnih skupin, ki se v zadnjem času le še krepijo in večajo ter postajajo vedno bolj nasilne.

V fokusu festivala bo bogat filmski program, v okviru katerega bodo predvajali 19 igranih, dokumentarnih in kratkih filmov z vsega sveta. Festival se bo začel s premiero in filmsko retrospektivo slavnega izraelskega režiserja Avija Nesherja. Med filmi, ki so prejeli nagrade na različnih festivalih, je film Odprto morje Gianfranca Rosija, katerega osrednja zgodba so človekove pravice in migracije danes. Na ogled bo tudi novi izraelski film 90-minutna vojna, mešanica političnega realizma, domišljije, nogometa in komedije, film, v katerem izraelsko in palestinsko nogometno moštvo odločata o prihodnosti države.

V okviru festivala bosta na ogled tudi dve razstavi. Fotografska razstava Arthurja Rothsteina z naslovom Obtičali v Šanghaju ponuja vpogled v življenje judovskih beguncev, ki so svoja življenja reševali tako, da so pobegnili na Kitajsko. Na Trgu francoske revolucije pa bo na ogled velika razstava uličnih plakatov na temo strpnosti, avtorja in pobudnika Mirka Ilića, na kateri bodo predstavljena dela 23 svetovno znanih oblikovalcev, med njimi tudi Miltona Glaserja.

V sklopu festivala bo na sporedu tudi gledališka predstava Judovski pes, ki je nastala v koprodukciji Mini teatra in Prešernovega gledališča Kranj, po njej pa še predstavitev knjige Vladekova pot v neznano, avtorja Bojana Zadravca, ki govori o usodi judovske družine iz Murske Sobote.

V sredo, 29. marca, se bo dogajanje iz Mini teatra preselilo na Ljubljanski grad, kjer bodo najprej predvajali dokumentarni film Pisma iz Bagdada, ki prikazuje pustolovsko življenje vohunke in najmogočnejše ženske v Britanskem imperiju. Sledil bo koncert sefardske glasbe v izvedbi ene najbolj znanih izraelskih pevk Sivan Goldman in glasbenika Ronena Nissana z Dunaja.

Letošnjega festivala se bodo udeležili ugledni gostje: Branko Lustig (preživeli v holokavstu in dvakratni prejemnik oskarja za filma Schindlerjev seznam in Gladiator), dr. Frank Stern (profesor filmske umetnosti na zgodovinsko-umetniški fakulteti na Dunaju in več univerzah v ZDA in Izraelu), Annie Segan (avtorica razstave Obtičali v Šanghaju), Zeva Oelbaum in Sabina Krayenbühl (režiserki filma Pisma iz Bagdada), Mirko Ilić (grafični oblikovalec, ilustrator in predavatelj), Denise Benmosche (producentka filma Pisma iz Bagdada) in Michael Pfeiffenberger (režiser filma Puščavski otroci).

Festival se bo zaključil 1. aprila s projekcijo poetične ljubezenske zgodbe Eve Neymann Visoka pesem in koncertom klezmer glasbe v izvedbi akustične skupine Kontra Kvartet, s katerim se bo veselo zaključil letošnji praznik strpnosti v Ljubljani.

Več o festivalu si lahko ogledate na tej povezavi