Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

V četrtek bo v Slovenski kinoteki projekcija nemega filma 14 kolutov, ki ga bo v živo spremljal kvartet ZOC. V petek bo v Kinu Šiška bo nastopila irska kantavtorica Lisa Hannigan, ki bo predstavila najnovejši album At Swim. V Galeriji Božidarja Jakca bodo odprli retrospektivno razstavo kiparja Dušana Tršarja, v Galeriji Vžigalica pa razstavo slovensko-švicarskega umetniškega tandema Velija in Amosa. V K4 bodo v soboto nastopili kamniški raperji Matter.

Četrtek, 30. marec

V Mestni galeriji Ljubljana bo ob 18.00 performans Jamesa Hattona, letošnjega rezidenčnega umetnika v okviru izmenjave s Tottenham Hale International Studios iz Londona. Pri svojem delu uporablja medije analogne in digitalne gibljive slike, risbo, performans in fotografijo, in sicer kot lečo, skozi katero nadalje preučuje lastno fascinacijo nad omejenimi zmogljivostmi senzorične realnosti.

V Galeriji P74 Ljubljana bodo ob 19.00 odprli prvo samostojno razstavo del Draga Dellabernardine v Ljubljani. Poleg tega, da je bil izjemen vizualni umetnik, je veljal za enega najboljših solo kitaristov v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji. V letih 1968-69 je bil solo kitarist v skupini Sinovi, po razpadu Kameleonov pa je z Danilom Kocjančičem igral v njegovi skupini Danilo in Novi kameleoni. V začetku sedemdesetih se je za nekaj časa priključil zasedbi Generali. V Kapsuli pa bodo odprli razstavo z naslovom Vojna in mi(r),ki tematizira globalni problem vojn in njihov vpliv na družbeno življenje v lokalnem okolju. Sodelujejo: Vesna Bukovec, Neža Jurman, Simon Kocjančič, Erik Mavrič, Nika Rupnik in Leon Zuodar. Kustosinja razstav: Mojca Grmek

V Slovenski kinoteki Ljubljana bodo ob 20.00 v okviru cikla Kino-integral/Kino-uho predvajali nemi film 14 kolutov (14 mest, 14 režiserjev: kolektivni eksperiment, posnet na super8-mm trak. Vsak izmed sodelujočih avtorjev prejme en kolut filmskega traku in en sam napotek: mesto. Mesto kot filmski lik, prizorišče ali izhodišče za intimno potovanje na velikem platnu, ki vabi h kolektivnemu razmisleku o našem odnosu do mesta. Film bo v živo spremljal kvartet ZOC, ki od leta 2014 deluje v zasedbi: Blaž Celarec (bobni, tolkala), Žiga Golob (bas), Adi Jakša (kitara) in Chris Eckman (kitara).

t0ZAcdtr5hk

V Channel Zeru (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopila avstralska rock skupina Furious Few, ki prvinski rokenrol začini s ščepci bluesa in soula. Predskupina: John F. Doe (Slo)

iiX9MBrGWJU

Petek, 31. marec

V Galeriji Božidarja Jakca Kostanjevica na Krki bodo ob 18.00 odprli retrospektivno razstavo Dušana Tršarja ob 80. letnici njegovega rojstva. Na razstavi bodo predstavljena najpomembnejša dela iz umetnikovega opusa, ki nastaja že več kot šestdeset let. Na ogled bo več kot 100 kiparskih del in dela iz umetnikovega risarskega opusa.

V Galeriji Vžigalica Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Prostor je slikarsko platno – Diptih, na kateri slovensko-švicarski umetniški duo Veli & Amos poskuša povezati svoje različne umetniške prakse in medije skozi prostorsko postavitev v dvodimenzionalno dojeto sliko. V preteklosti sta se umetnika že veliko ukvarjala s preseganjem meja in okvirjev v umetniških akcijah in sta prepoznavna po svoji značilni umetniški drži in vizualnih presenečenjih, ki temeljijo na instantni banalnosti sodobnih marketinških strategij. Tokrat raziskujeta slikarsko platno, ki je v povezavi s prostorom zelo jasno omejeno. Na odprtju razstave bosta Veli & Amos izvedla performans, v živo predstavila mixtape Me and Myself ter dogajanje dokumentirala s kamero.

V Mestni galeriji Nova Gorica bodo ob 19.00 odprli razstavo z naslovom Slike in prilike, avtorja Vladimirja Lebna, ki se pri svojem delu poglablja v živalsko dušo. Kljub tematiki in žanru so njegove slike izjemno dovršene in natančne. Z domišljijsko iznajdljivostjo in métiersko spretnostjo sestavlja vsebinsko in pomensko bogate ter likovno dognane slikarske kompozicije. Podobe živali v človeškem okolju (največkrat psa in medveda) se sprehajajo med nadrealizmom naslikanih prizorov in preverjanjem, ki s humorno spremljavo poteka v našem spominu.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila irska kantavtorica Lisa Hannigan, nekdanji spremljevalni vokal folk rockerja Damiena Ricea. Po prvencu Sea Sew, ki je bil nominiran za nagrado mercury, in dobro sprejetem albumu Passenger, je lansko leto v sodelovanju s kitaristom skupine The National Aaronom Dessnerjem posnela novi album At Swim, ki ga bo tokrat v živo predstavila s spremljevalno skupino. Predskupini: Saint Sister in Daniel Vezoja

lSnaQAv77JE

Sobota, 1. april

V Klubu Gromka (Metelkova) Ljubljana bodo ob 21.00 v okviru cikla Defonija nastopili: Trzaska/Mazur/Jorgensen in Samo Šalamon Bassless Trio feat. Tony Malaby & Roberto Dani.

jZUn1fS9E0s

V K4 Ljubljana bodo ob 23.00 nastopili kamniški raperji Matter. Za ogrevanje bo poskrbel Felis Catus, za zabavo po koncertu pa Cookie in VJ Mesec.

5yBfajvf53Y