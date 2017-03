Pozabljeni junaki delavskega razreda

V Slovenski kinoteki v Ljubljani bo 28. marca ob 21.00 slovenska premiera dokumentarnega filma Proletariat na poti v raj v režiji Marka Cvejića, ki je nastal v srbsko-slovenski koprodukciji Mandragora filma iz Zrenjanina in Luksuz produkcije iz Krškega. V dokumentarcu so predstavljene zgodbe nekdanjega delavskega razreda, ki se v današnji Srbiji sooča z realnostjo tranzicijske družbe. Film dokumentira vsakdanje življenje petih delavcev propadlih industrijskih gigantov v Zrenjaninu, ki je bil nekoč eden najpomembnejših industrijskih središč Jugoslavije.

Zrenjanin se nahaja na severu Srbije in je šesto največje mesto v državi. V Jugoslaviji je veljal za enega najpomembnejših industrijskih središč. Po vojnah v devetdestih letih prejšnjega stoletja pa se je moralo prebivalstvo mesta začeti prilagajati na novo življensko realnost – tranzicijo.

V mestu, ki je bilo zgrajeno v času industrijske revolucije petdesetih let 20. stoletja, so danes tovarne neuspešno privatizirane, podjetja se prodajajo na sumljiv način in na desettisoče delavcev, ki so jim bile odvzete vse pravice, se znajde na ulici brez dela in možnosti, da bi dostojno preživeli krizne čase, ki postajajo stalnica. Mladi so se iz mesta izselili, drugi si iščejo alternativne možnosti dela. Tisti, ki so bili stari čez petdeset let, pa niso imeli te možnosti, saj so bili prestari za vnovično zaposlitev, a premladi, da bi jim država dodelila pokojnine. Iz herojev delavskega razreda so postali žrtve tranzicije. Danes so brez socialnega in zdravstvenega zavarovanja, dela in dohodkov, hranijo se v ljudski kuhinji, velik del pa jih je ostal tudi brez strehe nad glavo., saj so jim zaradi neporavnanih računov stanovanja odvzeli. Trenutno je v Zrenjaninu okrog osemdeset tisoč prebivalcev, od tega jih je dvajset tisoč brezposelnih. Slabe gospodarske razmere niso le močno oslabile življenja prebivalcev, načele so tudi izgled samega mesta, nekdaj bisera jugoslovanskega gospodarstva. Socialna slika se je povsem spremenila zaradi ogromne revščine,

Režiser Marko Cvejić v intimni drami, ki jo poganja filmska estetika ležernega vojvodinskega utripa, odstira nov pogled na pozabljene junake delavskega razreda. "Ti brez pravega razloga upajo, da bo prihodnost prinesla vsaj kanček stabilnosti, upoštevanje družbenih vrednot in dostojanstva preteklega časa. Vsak dan znova premagujejo čas, sistem in revščino. Filmu uspe njihove tragične zgodbe prikazati kot aktualne, avtohtone in trajne. To so zgodbe Srbije, a so tudi portreti sodobnega sveta."

Marko Cvejić, rojen leta 1978 v Zrenjaninu v Jugoslaviji, je diplomiral iz filmske in gledališke režije na Akademiji za umetnost v Novem Sadu. Je ustanovitelj neodvisne produkcijske hiše Mandragora film in ima številne izkušnje na vseh področjih filmskega ustvarjanja. Kot asistent, snemalec ali montažer je sodeloval pri projektih drugih avtorjev, med drugim pri filmu Želimirja Žilnika Kenedi se vrača domov in filmu Rubbed out Dimitra Anakieva. Posnel je veliko kratkih igranih, dokumentarnih in eksperimentalnih filmov. V svojem delu izpostavlja sinkretizem med dokumentarnim in igranim. Njegovih filmov ne obremenjujejo jezik, prostor in nacionalna identiteta, temveč predstavljajo široko kulturno raznolikost Balkana.

V filmu nastopajo: Marija Keresteš, Milan Simić, Alfred Kelemen, Branislav Odžin, Jovica Berbakov. Direktor fotografije: Aleksandar Kalezić, montaža: Aleksandar Ljiljak, producenta: Marko Cvejić in Tom Gomizelj, glasba: Vitja Balžalorsky, glasbenika: Jošt Drašler (kontarabas), Marko Brdnik (harmonika), oblikovalec zvoka: Jernej Černalogar, barvna obdelava slike: Goran Modrić, animacija slike: Izvanredni Bob, oblikovanje: Matej Stupica.