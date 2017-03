REJVikend

DJ Hell

V Klubu K4 bo prvič nastopil DJ Hell, lastnik, kreativni direktor in gonilna sila založbe International Deejay Gigolo Records, ki praznuje 20. obletnico. Kot prefinjen zabavljač, ki je v elektroniko vpeljal košček avantgarde, je bil rezident številnih klubov-od slovitega newyorškega kluba Limelight-do klubov Watergate, Tresor, E-Werk, WMF, Ultraschall. V Gala hali bodo v okviru večerov Umešana jajca, ki bazirajo na breakbeatu, electru in hiphopu, nastopili DJ Jopa, DJ Woo-D in DJ Borka.

Petek, 31. marec

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Nitz)

(22.00): Centralna postaja Ljubljana: Elovetric (DJ set)

(23.00): K4 Ljubljana: DJ Hell, 20 years International Deejay Gigolo Records/Nem (Main: DJ Hell, Stanny Abram, Alexander Madness. Small: Alex Long, Milenko Vujasin, Ian Green, Urban Pfeifer)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Umešana jajca (DJ Jopa/Hr, DJ Woo-D, DJ Borka)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Lady Dabox, A Skitzo (DJ set)

(23.00): Zoo Ljubljana: Spring Trance Gathering (Dreamcatcher Main Floor: Rook, Supernova DJ Kristop., Zwook, Soundbender. Slovenian Trance Family Gallery: Reconceal, Naian, Calixta, Elyksir)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Zois)

Sobota, 1. april

(05.00): F Club Ljubljana: AfterFive (Angel Anx, Maj, R. Krajnc, Stox)

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Mraz & Büne (DJ set)

(22.30): Cvetličarna Ljubljana: Eco Festival-Techsturbation Revolution (Tecsturbation Area: Fatima Hajji/Špa, Du'ArT/Por, David Moleon/Špa, Goncalo M/Por, DJ Gumja, DJ Lilson/Slo; MC Matos aka Da Krimina. Old Kitchen Area: DJ Ogi/Hr, DJ Sputnik/Ita, Veztax/Slo, DJ PsiHo/Slo, Malík/Ita)

(22.00): Dvorana Gustaf Maribor: Paradise Garage Revival Vol. 2 (Tetragrammaton, Albatros)

(23.00): Ambasada Gavioli Izola: Velvet Noise (Robert Babicz, Simon Adams)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Underground Fools (W.G., YooRonYaa, Theejay, Wubsonik)

Nedelja, 2. april

(05.00): F Club Ljubljana: AfterFive (Rydel, Jackie)