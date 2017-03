Pretresljiv prikaz propada mlade ženske

© Uroš Hočevar/SLG Celje

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo 1. aprila ob 19.30 gostovalo SLG Celje z dramo Rose Bernd (1903), nemškega pisatelja in dramatika Gerharta Hauptmanna v režiji Mateje Koležnik. Drama, v kateri spremljamo zgodbo mlade ženske, ujete v tradicionalno in zaprto okolje, ki zaradi svojih nekonvencionalnih, za družbo nesprejemljivih dejanj pade v nemilost okolice, je pretresljiv prikaz propada mlade ženske, ki si od življenja želi več, kot ji nameni družba, v katero je vpeta.

Nemški pisatelj in dramatik Gerhart Hauptmann (1862–1946) velja za najpomembnejšega ustvarjalca nemškega naturalizma. Študiral je kiparstvo, filozofijo in zgodovino književnosti ter risarstvo, a se je bolj kot študiju posvečal gledališču. V Berlinu je stopil v stik z naturalističnim knjižnim društvom Durch, katerega člana sta bila tudi Karl Bleibtreu (soustanovitelj berlinskega gledališča Deutsche Bühne) in Wilhelm Bölsche (urednik naturalističnega časopisa Freie Bühne – poimenovano po istoimenskem gledališču).V tem času so nastala njegova dela: novela Železniški čuvaj in drami Pred sončnim vzhodom ter Tkalci, ki ju je s pomočjo Otta Brahmsa, direktorja berlinskega gledališča Freie Bühne, tudi premierno uprizoril. Leta 1910 je izšel njegov prvi roman Kristusov norec: Emanuel Quint. Dve leti kasneje mu je sledil roman Atlantis, po katerem so leta 1913 posneli tudi film. Za svoje delo je prejel več nagrad za književnost – trikrat avstrijsko literarno nagrado za književnost Grillparzerjevo nagrado, leta 1912 je za svoje ustvarjanje, predvsem na področju dramatike, prejel Nobelovo nagrado za književnost. Leta 1905 je prejel častni doktorat Worcerster Collega v Oxfordu, leta 1909 pa še častni doktorat na Univerze v Leipzigu.

Drama Rose Bernd je bila premierno uprizorjena leta 1903 v gledališču Deutsches Theater Berlin. Leta 1919 so po tej drami posneli nemi črno-beli film, 1957 zvočni in barvni film, leta 1998 pa še TV-dramo. Hauptmanna je za dramo o Rose Bernd navdihnila resnična zgodba o petindvajsetletni detomorilki Hedwig Otte. Rose je mlado dekle, razpeta je med svojimi željami in pričakovanji drugih ljudi. Že več kot tri leta odlaga poroko z Augustom Keilom. Njen oče si zelo želi, da bi se poročila z njim, saj bi se lahko preselila k njemu in njuni materialni problemi bi bili rešeni. Poročeni Flamm se spogleduje z Rose in izgovarja na bolehno ženo na invalidskem vozičku. Rose se zaljubi vanj. Streckmann, ki pride mimo, ji namigne, da ve, kaj se je dogajalo med njo in Flammom. Izkaže se, da je Rose noseča, zato se odloči poročiti z Augustom, čeprav otrok ni njegov. Niz nesrečnih dogodkov in hudobija zavistnežev pripeljeta Rose do detomora.

"Rosina tragedija se odvrti po predvidljivem scenariju, ker družba deluje po predvidljivih obrazcih: ženska je vir greha, moški, četudi zapeljivec najslabšega slovesa, ne prevzame za svoja dejanja nobene odgovornosti. Ne Flamm za očetovstvo, kot z grenkobo ugotavlja njegova žena, ne Streckmann za posilstvo. Edini kapital ženske tako v meščanski kot vaški skupnosti je v 19. stoletju njena čast, ki temelji na popolni spolni neizkušenosti.Ko dekle izgubi čast, je njena usoda neizogibno zapečatena. Ko se Rose razkrije hinavščina ljudi, ki jo obdajajo, ko ostane sama s telesom, ki se ga sramuje in ga čuti kot oskrunjeno, se začne krhati njena osebnostna integriteta. Spoznanje, da je kot ženska v družbi, v kateri živi, popolnoma brez pravic, da je izpostavljena nasilju brez kakršnegakoli varstva in da bo takšna tudi usoda nezakonskega otroka, ki ga je rodila, v njej spodbudi odločitev, da je edina možnost, da se iz položaja pasivne žrtve vrne v stanje aktivnega subjekta. Zato svoje dejanje prizna in je pripravljena nositi vse posledice," je v gledališkem listu zapisala Katja Mihurko Poniž.

V predstavi nastopajo: Bojan Umek/Branko Završan, Liza Marija Grašič, Andrej Murenc, Pia Zemljič/Lučka Počkaj, Igor Žužek, Aljoša Koltak, David Čeh, Barbara Medvešček, Manca Ogorevc, Tanja Potočnik, Igor Sancin, Damjan M. Trbovc. Prevajalka: Mojca Kranjc, dramaturginja: Nika Leskovšek, scenograf: Marko Japelj, kostumograf: Alan Hranitelj, glasbeni opremljevalec in korepetitor: Simon Dvoršak, koreografinja: Magdalena Reiter, lektor: Jože Volk

Predstava Rose Bernd je na 51. Festivalu Borštnikovo srečanje prejela tri nagrade: Nagrado Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije za najboljšo uprizoritev v sezoni 2015/16, Liza Marija Grašič (Borštnikova nagrada za mlado igralko)in Pia Zemljič (Borštnikova nagrada za igro).