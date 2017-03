Pahorja s peticijo pozivajo, naj podpre etično obravnavanje ljudi

Pobudniki peticije, ki jih je k dejanju spodbudila deportacija sirske družine, so zapisali, da bi morali ljudi obravnavati v duhu zakonov, etično in družbeno odgovorno

Borut Pahor, predsednik republike

© Borut Peterlin

Na spletu je dostopna peticija, s katero državljani pozivajo predsednika republike, da s svojim javnim nastopanjem in opredeljevanjem podpre odgovorno in etično obravnavanje ljudi.

"Deportacija sirske družine nas je boleče spomnila, da smo v naši družbi prevečkrat priča legalističnim ukrepom in ravnanjem, ki se praviloma izidejo v škodo najbolj ranljivih prebivalcev. Dnevno se soočamo z brezbrižnostjo, s sklicevanjem na črko zakona. Dejstvo, da se organi odločanja zavestno odrekajo diskrecijskim pravicam, opozarja na zavračanje priložnosti, da bi ljudi obravnavali tudi v duhu zakonov, etično in družbeno odgovorno," so zapisali pobudniki peticije.

Apel je podpisala vrsta uglednih institucij, ki ne morejo sprejeti, da naša država ne zmore etične zaveze temeljnim dokumentom, ki ščitijo človeka, njegove pravice in njegovo dostojanstvo.

Peticijo lahko podpišete na tej povezavi.