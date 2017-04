Strokovnost ali političnost?

Urad za migrante dobil direktorico

Kandidatka SMC za županjo Novega mesta - Mojca Špec Potočar

© Facebook / SMC

Vlada je na položaj v. d. direktorice novoustanovljenega urada za migrante imenovala osebo brez kakršnihkoli izkušenj z ukvarjanjem z begunci, migranti ali mednarodno zaščito.

Mojca Špec Potočar je univerzitetna diplomirana ekonomistka, strokovnjakinja za revidiranje računovodstva ter magistrica poslovodenja in organizacije. Več let je bila bančnica v Dolenjski banki, kjer je skrbela za razvoj in koordinacijo poslovanja banke. Kasneje je bila zaposlena v revizijskem oddelku na novomeški občinski upravi, nekaj časa je bila podžupanja, poleg tega je bila izredna predavateljica na Ekonomski šoli Novo mesto. Edina kvalifikacija, ki naj bi jo vsaj približno povezovala z zelo specifičnim področjem, ki ga bo zdaj vodila, je prostočasno predsedovanje območnemu združenju Rdečega križa v Novem mestu med letoma 2008 in 2016.

Izbira nove direktorice vladnega urada za področje, na katerem so potrebni zelo specifični znanje in izkušnje, se zdi skorajda naključna. Da ni bila, kaže le to, da je Mojca Špec Potočar članica SMC – na listi te stranke se je pred časom potegovala za položaj županje Novega mesta. A vse to dejansko ne pove nič o novi direktorici urada za migrante. Čeprav tega ni mogoče sklepati iz njenih referenc, se lahko zgodi, da bo okoli sebe zbrala strokovno ekipo, ji prisluhnila in opravila dobro delo.

Več izbira nove direktorice pove o odnosu vlade do tega vprašanja, o odnosu do begunske problematike. Če bi vlada resno mislila, da bo urad pomenil dodano vrednost pri integraciji in oskrbi beguncev, bi izbrala direktorico oziroma direktorja z drugačnimi delovnimi izkušnjami. Oziroma kot je pred časom dejal vodja programa Migracije pri Slovenski filantropiji mag. Franci Zlatar: »Kakovost delovanja urada je odvisna predvsem od tega, ali bo dejansko deloval po strokovnih načelih ali pa predvsem po političnih.« Izbira iz bazena političnih kandidatov namesto iz bazena strokovnjakov za migracije, daje misliti, da bo urad deloval po političnih načelih.