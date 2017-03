Kdo je sosed spomenika žrtvam vojn

Pieteta s kančkom ironije

Na robu ljubljanskega Kongresnega trga obratuje »najboljši ljubljanski bar z najboljšimi koktajli« – kot se oglašuje sam – z imenom Pr’ Skelet. Gre za disko bar, študentski in še kakšen žur prostor, ki ponuja mešano glasbo in zabavo za vse generacije, latino, jugo, casual night in več, kot dodatek pa še »samosvoj ambient z okostnjaki«. Na to opozarja velik pano z okostnjakom, ki je oblečen kot kuhar, pred vhodom v nočni klub, zraven je obešen v kletko ujet »kostko«.

V neposredni bližini nočnega lokala raste kolosalni spomenik žrtvam vseh vojn. Ta naj bi »z obliko in velikostjo izražal pomen osrednjega državnega spominskega obeležja za prebivalce slovenskega ozemlja, ki so kot vojaki različnih armad padli v vseh vojnah, zlasti pa med prvo in drugo svetovno vojno. Posvečen bo tudi civilnim žrtvam vojne in revolucionarnega nasilja.« Na ministrstvu za delo, ki vodi projekt, so še zapisali, »da s postavitvijo tega spomenika Slovenija sledi tradiciji večine evropskih držav, ki imajo spomenike ali podobna osrednja spominska obeležja v spomin ljudem, ki so umrli v vojnah«.

Spomenik naj bi bil končan do poletja, kaj se bo dogajalo s sosedom in njegovimi insignijami ni znano, vsaj za zdaj pa zaradi njih, imena ali simbolike niso imeli problemov ...