Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

V KC Tobačna 001 bodo odprli razstavo Mateja Andraža Vogrinčiča, na kateri bo na ogled razvejana abstraktna kompozicija, sestavljena iz več kot pol milijona uporabljenih vžigalic, izdelanih pod blagovno znamko tovarne, ki je svojo proizvodnjo že pred časom preselila iz tega kompleksa. V UGM Studiu Maribor bodo odprli skupinsko razstavo del sodobnih slovenskih avtorjev, ki se na posreden ali neposreden način ukvarjajo s temo groteske. V Domu sportova Zagreb bo nastopil avstrijski glasbenik in producent Parov Stelar, v Kinu Šiška pa ikona bostonske indie scene Thalia Zedek.

Četrtek, 6. april

V KC Tobačna 001 Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Mateja Andraža Vogrinčiča z naslovom Vžigalice. Tla galerije je umetnik prekril z belim platnom, na katerem je zgradil razvejano abstraktno kompozicijo, sestavljeno iz več kot pol milijona uporabljenih vžigalic, izdelanih pod blagovno znamko tovarne, ki je svojo proizvodnjo že pred časom preselila iz tega kompleksa. Kustosinja razstave: Alenka Gregorič

V Galeriji Škuc Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Tadeja Pogačarja & P.A.R.A.S.I.T.E. muzeja sodobne umetnosti z naslovom Dokumenti São Paula, ki nas popelje v osrčje problematike diskontinuirane zgodovine resnice. Na primeru "spodletele" razstave, ki jo je za bienale v São Paulu leta 1969 pripravil Center za napredne vizualne študije (CAVS) na MIT-u na čelu z vodjo centra, eklektično figuro Györgyja Kepesa, umetnika, umetnostnega teoretika, pedagoga, se znajdemo v klasični scenografiji hladne vojne, kje se domene umetnosti in politike nenehno medsebojno kontaminirajo. Kepes, umetnik, ki je mladostno izkušnjo Bauhausa sistematiziral v modernistično didaktiko, je v vlogi vodje CAVS za ameriški paviljon sãopaulskega bienala pripravil razstavo, ki je dela umetnikov predstavljala anonimno v izkušnji sinergijskega neavtorskega sistema, sorodnega naravi. Kustos razstave: Vladimir Vidmar

Petek, 7. april

V UGM Studiu Maribor bodo ob 19.00 odprli skupinsko razstavo del z naslovom Groteska našega časa. Sodelujejo: Eva Mlinar, Vladimir Leben, Nenad Cizl, Eva Lucija Kozak, Luka Uršič, Sašo Sedlaček, Zora Stančič, Matej Stupica, Mark Požlep, Silvester Plotajs Sicoe. Kuratorka razstave: Taja Toplak

Luka Uršič - Kalu: Some candy for the lonely winner (2011)

V Likovnem salonu Celje bodo ob 19.00 odprli razstavo intermedijske umetnice Sanele Jahić z naslovom Sledi dela, na kateri bo predstavljen izbor zadnjih projektov, v katerih se loteva vprašanj proizvodnega dela v povezavi s tehnološkim napredkom, obravnava subjektiviteto delavca in menedžerja ter raziskuje oblike lastništva, ki nasprotujejo kapitalistični obliki delitve dela.

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 gostovalo Mestno gledališče Ptuj s črno komedijo Mehanični levi, ki izhaja iz adaptacije in dramatizacije istoimenske zgodbe romana Grobnica za Borisa Davidoviča, enega najpomembnejših srbskih avtorjev Danila Kiša. V predstavi spremljamo Eduarda Herriota, voditelja francoskih radikalcev, lyonskega župana, ljudskega odposlanca, muzikologa … na protokolarnem obisku v Kijevu. Pravi namen obiska ni znan, z razvojem zgodbe pa se vedno bolj kaže, da ni znan niti tistim, ki ga pripravljajo, kaj šele tistim, ki se ga udeležujejo. Vseeno trije (dramski) junaki takšno ceremonijo za javnost v predstavi izpeljejo, hkrati pa nas popeljejo tudi po skritih in običajnim ljudem nevidnih poteh protokola, praviloma povsem drugačnih od tistega, kar vidimo. Režija: Marko Čeh

V Domu sportova Zagreb bo ob 20.00 nastopil Parov Stelar, avstrijski glasbenik in producent DJ Marcus Füreder, ki je pustil pečat na glasbeni sceni devetdesetih let. Njegov zaščitni znak je kombinacija jazza, housa, electra in breakbeata. Predskupina: Roppongi Red (Hr/A)

znrEGeYsq9s

V Orto baru Ljubljana bo ob 20.30 v okviru Orto festa nastopila legendarna newyorška zasedba Dog Eat Dog.

HtQ2UnMdL6g

Sobota, 8. april

V Menzi pri koritu (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.00 nastopila južnokorejska skupina Jambinai, ki je leta 2014 gostovala na festivalu Druga godba. Njihova zvočna podoba temelji na spajanju tradicionalnih korejskih instrumentov z električnimi kitarami in bobni. Predskupina: ŠKM banda (Slo)

mpmtnLLZPcg

V Gabrijelu Cerkno bo ob 21.00 v okviru Festivala Keltika nastopila ameriško-poljska jazz groove zasedba Mike Parker's Trio Theory.

CWGSrQszvg0

Nedelja, 9. april

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 21.00 nastopila ikona bostonske indie scene Thalia Zedek s spremljevalno skupino, ki bo predstavila peti samostojni album Eve.

YUHkW_7OQPo