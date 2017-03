Povezava med Luko Koper in tržaškim pristaniščem bi nas stala manj kot 75 milijonov evrov

Povezava med Koprom in Trstom bi bila 13-krat cenejša od drugega tira. Je kdo preveril, ali so strahovi pred to povezavo stvarni ali namišljeni, nacionalistični?

Zaradi aktualnosti ponovno objavljamo lanski članek Boruta Mekine. Ne samo Slovenija, tudi Italija se namreč pripravlja na gradnjo »drugega« tira, nove, hitre dvotirne proge med pristaniščem Trst in Tržičem. Tako kot v Luki Koper tudi v tržaškem pristanišču v prihodnjih 15 letih pričakujejo podvojitev prometa in eno izmed ozkih grl je tudi tam železnica. V tržaškem pristanišču zdaj pretovorijo 400 tisoč 6,1-metrskih zabojnikov (TEU) tovora, največja zmogljivost železniške proge pa je 600 tisoč TEU. Zato namerava Italija sprva s prenovo sedanje proge zmogljivosti povečati na milijon TEU, nato pa z gradnjo nove proge na skupaj tri milijone TEU, smo izvedeli od vira pri italijanskih železnicah, ki se ukvarja s tem projektom. Italija naj bi progo gradila osem let, 13-kilometrski odsek med Trstom in Nabrežino pa naj bi zaradi dveh predorov predvidoma stal nekaj manj kot 800 milijonov evrov. Bil bi razmeroma poceni in dovolj prepusten za obe pristanišči.

Svoje mnenje je v Mladini o drugem tiru pred časom podal tudi Nenad Pataky. Slednji je zapisal, da se v vseh medijih, v politiki, na predavanjih govori o drugem tiru med Divačo in Koprom. Drugi tir je nedvomno potreben, moral bi biti zgrajen že včeraj. Javnost se zgraža nad politiko, ki že več kot 20 let samo govori, naredila pa ni nič. Ko pa se spustimo malo globlje, stvari postanejo bolj jasne. To, kar predlagata »stroka« in politika, ni drugi tir, ampak popolnoma nova proga. In to dvotirna! Potekala bo po popolnoma drugi trasi, večinoma pod zemljo, imela bo povprečen nagib 15 ‰ in omogočala hitrosti do 160 kilometrov na uro. Po njej bodo v 95 odstotkih peljali tovorni vlaki. Po današnjih ocenah bo stala predvidoma 1,3 milijarde evrov!

