Zakaj nismo načrtovali pravi drugi tir, ki bi ga zgradili ob obstoječem?

Nekateri trdijo, da konfiguracija terena tega ne dovoljuje. To je neumnost, pravi Nenad Pataky.

V vseh medijih, v politiki, na predavanjih se govori o drugem tiru med Divačo in Koprom. Drugi tir je nedvomno potreben, moral bi biti zgrajen že včeraj. Javnost se zgraža nad politiko, ki že več kot 20 let samo govori, naredila pa ni nič. Ko pa se spustimo malo globlje, stvari postanejo bolj jasne. To, kar predlagata »stroka« in politika, ni drugi tir, ampak popolnoma nova proga. In to dvotirna! Potekala bo po popolnoma drugi trasi, večinoma pod zemljo, imela bo povprečen nagib 15 ‰ in omogočala hitrosti do 160 kilometrov na uro. Po njej bodo v 95 odstotkih peljali tovorni vlaki. Po današnjih ocenah bo stala predvidoma 1,3 milijarde evrov!

Več v članku Nenada Patakyja