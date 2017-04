Elektronska različica uglasbene romske poezije

Po izidu albuma uglasbene romske poezije Kamlisajlan, ki ga je Katja Šulc posnela z mehiškim violinistom Albanom Usatchem, je leto dni kasneje tu še elektronska različica Kamlisajlan Remixed, kjer so za izvirne predelave pesmi poskrbeli domači in tuji producenti: Pier, YooRonYaa, Kalu, Christian Kroupa, Bowrain, Žiga Murko, Kotta, RootsInSession, Hijo de la Cumbia iz Argentine in Rayo & Ridion iz Mehike. Premierna predstavitev bo 21. aprila v Gala hali na Metelkovi v Ljubljani.

Kamlisajlan Remixed je žanrsko eklektičen album, ki sega od broken beats, ambientale, lo-fi hip hopa do duba, d’n'b, electropopa in electro cumbie, skupni imenovalec pa je hipnotičen, čuten zven ciganske poezije. Na koncertu na Metelkovi ga bodo predstavili Katja Šulc (vokal, loopi, efekti), Igor Matković (trobenta, efekti, Ableton live) in Pier (RootsInSession). Sledili bodo DJ seti (Žiga Murko, Kalu, YooRonYaa) + vizualije: TinyarVisuals

Katja Šulc je svojo glasbeno pot je začela z urami klasičnega petja pri opernem solistu Diegu Barriosu Rossu in kmalu prešla v jazz pod mentorstvom jazz vokalistke Irene Vidic. Leta 2005 je bila sprejeta na New School For Jazz & Contemporary Music v New Yorku, kjer je imela priložnost izobraževanja in sodelovanja z velikimi imeni jazza, kot so Sheila Jordan, Theo Bleckmann, Andy Bey, Junior Mance, Charles Tolliver, Chico Hamilton in drugi.

Gre za pevko, ki se giblje med hipnotičnim soulom, dubom, jazzom, glasbo svetov in urbanimi ritmi, pri čemer se osredotoča na izvajanje in interpretiranje poezije. Na svojem prvencu Mila (Sanje, 2008) je predstavila uglasbeno poezijo slovenske igralke in pesnice Mile Kačič. Besedila za drugi album Twisted Delight (Celinka, 2013) je napisala sama na pesniških delavnicah v New Yorku, uglasbila pa jih je v kreativnem sodelovanju z DJ-jem in producentom Pierom (RootsInSession).

Na svojem tretjem albumu Kamlisajlan (Casete México, 2016) je predstavila sodobno romsko poezijo pesnikov iz Balkana in Vzhodne Evrope, ki jo je pritegnila s svojo izvirno poetiko, z vznemirljivim zvenom jezika in dejstvom, da je ta poezija del ogrožene literature. Pesmi so izvajane v romščini, ki jo je Katja poleg literature in kulture zadnjih nekaj let raziskovala pod mentorstvom romologa prof. Marcela Courthiada, sama glasba pa je daleč od romske, saj svoje vplive pobira iz različnih koncev sveta. Med potovanjem po Mehiki je Katja namreč srečala mehiškega violinista Albana Usatcha, s katerim sta uglasbila izbrane pesmi, pri čemer sta izhajala iz uporabe looperja ter preprostih, skoraj folkovskih melodij in akordov, vpetih v repetitivne ritmične vzorce glasb sveta. Album je bil posnet v Mehiki s tamkajšnjimi glasbeniki in premierno predstavljen na lanskem festivalu Druga godba.

