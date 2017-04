Trump napoveduje, da bodo ZDA same ukrepale proti Severni Koreji

Ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju za današnji Financial Times posvaril, da bodo ZDA same ukrepale proti jedrski grožnji iz Severne Koreje, če Kitajska ne bo povečala pritiska na režim v Pjongjangu

Severnokorejski predsednik Kim Jong Un

© Zennie Abraham / Flickr

"Kitajska ima velik vpliv na Severno Korejo. In Kitajska se bo odločila, ali nam pomaga s Severno Korejo ali pa ne," je dejal Trump. Posvaril je, da če bo Peking pomagal, bo to "zelo dobro za Kitajsko", v nasprotnem primeru pa po njegovem ne dobro za nikogar. Dodal je, da se bo o tem pogovoril tudi s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom na srečanju ta teden.

Če se Peking ne bo odločil pomagati, se bodo problema lotile ZDA, je nadaljeval. "To je vse, kar vam povem," je rekel Trump.

Xi se bo v četrtek in petek mudil v ZDA. Prvo srečanje s Trumpom bo potekalo na Floridi, med drugim pa bosta govorila o trgovanju in jedrskemu programu Severne Koreje, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Severna Koreja je lani nadaljevala z razvojem jedrskega programa kljub številnim resolucijam Združenih narodov, ki so to prepovedovale. Med drugim so razvili medcelinske rakete, ki pa bi lahko zadele tudi ameriško obalo.

Severna Koreja je do sedaj opravila pet jedrskih poskusov, najmočnejšega lani septembra. Varnostni svet ZN je zato uvedel sankcije proti severnokorejskem režimu. Trump upa, da bo Kitajska okrepila pritisk na svojo sosedo, na drugi strani pa si Peking želi, da bi Washington s Pjongjangom opravil neposredne pogovore.

