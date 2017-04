REJVikend

Torulsson

V K4 bo potekal prvi letošnji Chlli Space, na katerega so povabili Christian Kleina iz Berlina, pridružili pa se mu bodo še Vid Vai, Mint, Zergon, Quasar in Dulash. V Channel Zeru pripravljajo uradni launch party pred festivalom Outlook, ki bo med 6. in 10. septembrom v Puli. Glavni gost večera bo Rahmanee, eden najbolj znanih kreatorjev drum'n'bass scene na Balkanu.

Petek, 7. april

(20.00): Kavarna Moderna Ljubljana: Vuka, Disco Durum (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Nati Katchi)

fd8Nt9MLM40

(22.00): Centralna postaja Ljubljana: Grbec & Inneas (DJ set)

(23.00): K4 Ljubljana: Chilli Space (Space Floor: Christian Kleine Live!/Berlin, Quasar Live!/Chilli Space, Dulash/Kvalitat, Chilli Space. Chilli Bar: Vid Vai/Chilli Space, Phi, Mint/Chilli Space, Psychosomatic, Zergon/Chilli Space, Synaptic)

n-P_eI5Wtjo

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Marino)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Outlook Festival Ljubljana Launch Party (DJ Rahmanee/Srb, DubDiggerz, Roots in Session)

9nsj2dpYeNY

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Pikantna enolončnica (Udo Brenner, Kool-S/Hr)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Rydel (DJ set)

Sobota, 8. april

(21.00): Klub Baza Ajdovščina: Techno Night With Veztax (gosta: DJ Prio, DJ Lilson)

ejXy5cR7szg

(22.00): Centralna postaja Ljubljana: Parun Huška (DJ set)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Shining (Torulsson & Kobayashii)

2XU0M-xLVD8

(23.00): K4 Ljubljana: Mimoza & Sezam (Ichisan & Nakova, Levanael, Dacho, Krilc, Softskinson)

lT7fjhUZsso

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: Warehouse (D-Formation, Devious, Peter Nikolic)

3_PNCdtP_mY