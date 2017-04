Kulti, klasike in žanrski odpadniki

Muha

V organizaciji Društva Kurja polt bo od 19. do 23. aprila v Kinodvoru in Slovenski kinoteki potekal 4. festival žanrskega filma Kurja polt, ki se posveča kultom, klasikam in žanrskim odpadnikom ter razmisleku o pomenu in definicijah žanrskega in kultnega filma, eksploatacije in grindhousa ter po krivem spregledanih in pozabljenih filmskih mojstrovin. V okviru festivala bosta potekali tudi dve delavnici: delavnica izdelave žanrskega fanzina Naredi si fanzin in filmsko-kritiška delavnica Naježimo dlako, ostrimo pogled!

Festivalska sekcija poklon bo namenjena švedski igralki Christini Lindberg, častni gostji festivala in njenenu kultnemu filmu Thriller – A Cruel Picture (1973), na Švedskem še danes prepovedano remekdelo v režiji notoričnega Boarneja Vibeniusa. Gre za referenčni primerek zloglasnega podžanra "rape-and-revenge" in enega od najljubših filmov Quentina Tarantina, ki je navdihnil dvodelno sago Kill Bill (2003/2004) in očesno prevezo Elle Driver, s katero se Tarantino pokloni Christini Lindberg. Na festivalu se bo predstavila še v novem dokumentarcu s pomenljivim naslovom Christina Lindberg: The Original Eyepatch Wearing Butt Kicking Movie Babe (2016) in svojem igralskem prvencu, zgodnjem, še sramežljivo erotičnem Maid in Sweden (1971).

Tematska retrospektiva Represija in revolt bo po besedah organizatorjev "posvečena kultnim in žanrskim filmom radikalnega, subverzivnega duha. Politično nabitim in nabritim filmom, ki poleg subkulturne zasedajo še bolj potentno pozicijo kontrakulture. Ki obsojajo predsodke in krivice, včasih dobesedno, včasih alegorično – pogosto za ceno svojega mesta v analih filmske zgodovine. Njihove metafore so bile bodisi preveč dvoumne ali preveč neposredne, da bi jih kritika, publika in cenzorji v času njihovega nastanka lahko razumeli kako drugače kot napačno. Danes, v retrospekciji, so v svoji politični nekorektnosti – izrazu, ki ga postavijo na laž – čudovito »korektni«. Neizprosni, direktni, iskreni, včasih lucidni, drugič ponoreli, in potemtakem pričakovano kontroverzni."

Politično ost so iskali pri pregovorno apolitičnih žanrskih avtorjih in onkraj žanrske provenience: tu sta brezkompromisna britanska neodvisneža Peter Watkins in oče svobodnega filma (Free Cinema) Lindsay Anderson ter njuna filma Kazenski park (Punishment park, 1971 ) in Če bi… (If…., 1968), najbolj kontroverzni in nerazumljeni film žanrskega mojstra Sama Fullerja Beli pes (White Dog, 1982), eksploatacijski ep Zbogom striček Tom (Addio zio Tom, 1971) očetov zloglasnega 'mondo' žanra Gualtiera Jacopettija in Franca Prosperija, Ladja prekletnic (La nave delle donne maledette, 1954) Raffaella Matarazza, pravi ženski revolt all'italiana, in Tourneurjeva klasika predmoderne zombijade Vudu (I Walked With a Zombie, 1943). Še zadnje ime med starimi mojstri naše retrospektive pa je prvo med velikani filmske groze, John Carpenter. Predvajali bodo njegovo zgodnjo, neodvisno mojstrovino Napad na policijsko postajo 13 (Assault on Precinct 13, 1976) in kultni akcioner Pobeg iz New Yorka (Escape From New York, 1981).

Za protiutež zahodnjaški retrospektivi in severnjaškemu poklonu bodo s sodobno sekcijo odrinili na Vzhod. S celovečernim prvencem in oskarjevim nominirancem iranskega avtorja Babaka Anvarija V senci (Under the Shadow, 2016) in podivjano maščevalno odisejado Alipato: Kratko življenje ogorka (Alipato: The Very Brief Life of an Amber, 2016), ki jo podpisuje filipinski enfant terrible Khavn De La Cruz. Čakajoč na sklepni del teluškega epa o Bahubaliju, pa se letos vračajo k zgodnejši uspešnici indijskega mojstra S. S. Rajamoulija, filmu Muha (Eega, 2012), vrtoglavi mešanici bombastične akcije, plesa in petja, prismuknjenega humorja in nepogrešljive ljubezenske zgodbe o maščevanju mladeniča, ki se reinkarnira v podobi muhe.

kHVFP80Upxw

lbWURFD4vdE

Novost letošnejga festivala je enodnevna strokovna konferenca kultnega filma z naslovom "Škart ali bogastvo? Politika žanrskega filma," ki je nastala v sodelovanju z Univerzo Northumbria iz Newcastla. O kontrakulturnih kultnih filmih, fenomenu "video nasties" in podžanru "torture porn" bodo predavali: Jamie Sexton (sourednik knjižne serije Cultographies) in Steve Jones z Northumbrie ter Kate Egan z valižanske Univerze Aberystwyth. Konferenca je odprta za javnost in namenjena vsem ljubiteljem in poznavalcem filma, še zlasti žanrskega in kultnega, filmske zgodovine in dediščine, amaterskim in profesionalnim filmskim ustvarjalcem, kritikom in publicistom ter študentom.