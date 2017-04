Holokavst ni problem

Tožilstvo zavrnilo ovadbo

V Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) so februarja, na mednarodni dan spomina na holokavst, na policijo vložili ovadbo zoper slovenskega uporabnika Twitterja (@ staroverec), ki je namesto o holokavstu pisal o »holohoaxu« in trdil, da so »vsi glavni elementi holokavsta popolni nateg«, da so plinske celice »laž« in da »plinskih celic, 6M (milijonov pobitih Judov – op. a.) in nazi politike masovnega pobijanja ni bilo … tifus je pa bil«. V 297. členu kazenskega zakonika namreč piše, da se z dveletno zaporno kaznijo kaznuje tisti, ki »… zanika, zmanjšuje pomen, odobrava, omalovažuje, smeši ali zagovarja genocid, holokavst…«.

A okrožno državno tožilstvo je ovadbo zavrglo, »ker naznanjeno dejanje ni kaznivo dejanje«. V obrazložitvi je tožilka Alenka Jesenko zapisala, da je kaznivo dejanje le tisto dejanje, ki glede na konkretne okoliščine ogrozi ali moti javni red in mir: »Ravnanje storilca mora biti usmerjeno tako, da hude besede preidejo v nasilna dejanja.« Po njenem mnenju ti elementi niso bili podani, »avtor je le izrazil svoje mnenje, zato zapisano ni bilo usmerjeno na širšo javnost z namenom vplivanja na širši krog ljudi, da preidejo k nasilnim dejanjem«.

V ZRC SAZU, kjer so sicer presenečeni nad odzivom sodišča, opozarjajo, da je bil ravno aprila Jean-Marie Le Pen, nekdanji predsednik francoske skrajno desne stranke Nacionalna fronta, obsojen na 30 tisoč evrov kazni, ker je dejal, da so bile plinske komore zgolj »nepomemben del v zgodovini druge svetovne vojne«.

V Sloveniji pa je pravosodje, kot so nam odgovorili s policije in državnega tožilstva, v zadnjih desetletjih obravnavalo le dve kaznivi dejanji zanikanja holokavsta, pri čemer ni noben primer končal na sodišču.

V Sloveniji po tej statistiki torej nestrpnežev pač ni.