Vrste za cepljenje

Zaščita pred klopi je predraga

Vrste pred mariborskim zdravstvenim domom.

© Sašo Bizjak, Večer

Kdor se je v soboto dopoldne sprehodil mimo mariborskega zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca, je naletel na dolgo vrsto ljudi, ki so potrpežljivo čakali na svoj odmerek cepiva proti klopnemu meningoencefalitisu, hudemu virusnemu vnetju možganske ovojnice, ki je lahko tudi smrtna. Razlog: akcijska cena cepljenja. Namesto običajnih 32 evrov je odmerek stal le 20 evrov. Glede na to, da so za najboljšo možno zaščito potrebni trije odmerki, se je lahko štiričlanska družina na ta dan zaščitila za približno 150 evrov ceneje kot sicer.

Tudi v ljubljanskih zdravstvenih domovih so bili priča precejšnjemu navalu – v okviru akcije se je cepilo skoraj 4500 ljudi.

Znižana cena ni posledica morebitnega državnega subvencioniranja cepiva – zasluga gre farmacevtski družbi GlaxoSmithKline, ki je Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje ponudilo cepivo po znižani ceni.

Naval ljudi pa kaže na to, da je siceršnja cena vsekakor previsoka. »Podatek, ki ga navajate, da so ob znižanju cene cepiva, ljudje stali v vrsti za cepljenje, pove vse!« pravi virologinja dr. Tatjana Avšič Županc, največja slovenska strokovnjakinja za klopni meningoencefalitis. »Odgovornim v državi bi morala posvetiti rdeča luč, da je zadnji čas, da cepivo subvencionira za vse prebivalce. Odgovornim v javnozdravstvenih ustanovah potemtakem ne bi bilo več treba nergati, da ima Slovenija ob skoraj najvišji incidenci klopnega meningoencefalitisa v Evropi enega od najnižjih deležev precepljenosti populacije.«

Lahko se zgodi, da bo šla država celo korak dlje in cepivo delu prebivalstva ponudila brezplačno. Nacionalni inštitut za javno zdravje je zdravstvenemu svetu že poslal predlog, po katerem bi brezplačno cepljenje ponudili dvema kohortama – otrokom v določeni starosti in odraslim, starim od 45 do 50 let. Tako bi bili vsako leto do brezplačnega cepljenja upravičeni otroci in odrasli v vnaprej določeni starosti, kar pomeni, da bi sčasoma zaščitili večji del populacije. To, da bi cepivo takoj vsem ponudili brezplačno, bi bilo za državo preveliko breme. Če ne bo kakšnih zapletov, bi bili lahko prvi brezplačni odmerki na voljo že prihodnje leto.

Število primerov klopnega meningoencefalitisa je sicer v zadnjih letih nenavadno nizko. Leta 2015 jih je bilo le 62, kar je bilo rekordno nizko število, pa tudi lani se ni bistveno zvišalo. Po preliminarnih podatkih smo namreč v Sloveniji leta 2016 zabeležili 84 primerov bolezni. Razlogi za to niso znani, vsekakor pa ne gredo na račun morebitne večje precepljenosti …