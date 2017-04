Kako, da Kenda še ni razrešen?

Dostojno bi lahko odšel v pokoj, morda celo še eno leto podaljšal, navidezno ponižno sklonil glavo ob zahvali za minulo delo in se z veseljem dal povabiti na kakšno srečanje upokojencev. Pa je tu žal druga plat medalje.

Dr. Rajko Kenda, skoraj 41 let v UKCL: »Na koncu spoznaš, da je hvaležnost za opravljeno delo zelo pokvarljiva roba, bolj kot jogurt ali gobova juha.«

© Borut Krajnc

Težko je biti direktor. Še posebej v teh časih in še zlasti v zdravstvu. Funkcijo strokovnega direktorja novo zgrajene Pediatrične klinike sem prevzel poleti leta 2009, dolgih 16 let je poteklo od osnutkov do trenutka, ko so slavnostno prerezali trak. In kot da bi s tem rezom spustili tudi dušo iz države, začelo se je težkih sedem let suhih krav, vse je drvelo po klancu navzdol, trojka je bila pred vrati, ZUJF je brutalno zarezal v javni sektor. Pa vendar, Pediatrična klinika je rasla, se razvijala, postajala vsak dan boljša, bolj strokovna, bolj mednarodno uveljavljena. Dokazovali smo, da je naša izguba posledica neustreznega vrednotenja našega dela in dejstva, da vsako leto sprejmemo približno 12.500 otrok, plačajo pa samo prvih 10.000. Kot da bi plačali deset hrenovk in dobili dvanajst dunajskih zrezkov. In so moji kolegi še vedno zdravili tako, kot so menili, da je strokovno upravičeno. In sem to stališče branil povsod in ves čas, kljub temu da so nam za zgled dajali direktorje, ki poslujejo uravnoteženo. Na kakšnem nivoju uravnoteženo, pa se je pokazalo, ko se je dvignil zastor v UKC Maribor.