Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

V SNG Opera in balet Ljubljana bodo premierno uprizorili balet Simfonija otožnih pesmi, ki ga je leta 2010 v Državnem baletu Berlin režiral Tomaž Pandur. V Pritličju bo nastopil nizozemski elektro/post kraut/pop dvojec Hexenschuss. V Slovenskem mladinskem gledališču bo premiera predstave Idioti v režiji Nine Rajić Kranjac, ki je nastala po filmu Larsa von Trierja. V Gala hali na Metelkovi bo nastopil losangeleško-chicaški dvojec JP Moregun: PBDY na beatih in Jeremiah Jae za mikrofonom.

Četrtek, 13. april



V SNG Opera in balet Ljubljana bo ob 19.30 premiera baleta Simfonija otožnih pesmi, ki ga je leta 2010 v Državnem baletu v Berlinu režiral Tomaž Pandur, ki je v miselnem konceptu baleta vstopil v pokrajino časa, v imaginativni, nepojasnjeni in težko dotakljivi ris našega bivanja, v pokrajino življenja in smrti, v intimno zgodovino izgub, v iskanje resnice – kot potnik, ki vidi dlje v čas in prostor. Na glasbo Henrika Mikołaja Góreckega je ustvaril sedem scenskih ikon, o materi, ki je izgubila sina, in o otroku, ki je ostal sam in izgubil vse, ki z narativnim tokom sovpadajo z likovnostjo suprematizma. V sodelovanju s koreografom Ronaldom Savkovićem je skulpturiral čas nedosegljivega, neizrekljivega in neotipljivega, kibernetični čas gledališke miselne enačbe. Libreto: Livija Pandur in Darko Lukić, dirigentka: Živa Ploj Peršuh

© Aljoša Rebolj

Na Malem odru SNG Nova Gorica bo ob 20.00 premiera tragikomične drame Peggy Pickit vidi boga v obraz (2010), ki jo je priznani nemški dramatik Roland Schimmelpfennig prispeval za Afriško trilogijo. Gre za dramski projekt različnih (evropskih, afriških in severnoameriških) avtorjev, režiserjev in igralcev, ki tematizira zapletene odnose med Afriko in Zahodom. Schimmelpfennig v teh odnosih, ki so, kakor pravi sam, prekruti in prekomplicirani, da bi jih lahko transformirali v dramsko umetnost, išče človeka. Gledališče je namreč najboljše prav v tem, da dá teoriji in delovanju globalnih ekonomskih struktur ime in človeški obraz. Tokrat sta to obraza dveh deklic, ki ju vidimo samo skozi oči štirih odraslih zahodnjakov in njuni igrački. Režija: Primož Ekart

© Peter Uhan

V Pritličju Ljubljana bo ob 21.00 nastopil nizozemski elektro/post kraut/pop dvojec Hexenschuss, ki ga tvorita klaviaturist Gil Luz in bobnar Assi Weitz. Duo v svoji glasbi združuje klasično EBM senzibilnost, noise in post rockovsko držo ter ritmiko umazanih elektronskih bitov. V Ljubljani bo predstavil svoj novi album Gobbledegood.

YfcQMie4HwU

Petek, 14. april

V Slovenskem mladinskem gledališču Ljubljana bo ob 19.00 premiera predstave Idioti, ki je nastala po filmu Larsa von Trierja. Podobno kot von Trierja v svojem filmu, tudi režiserko Nino Rajić Kranjac zanima delo v skupini in raziskovanje skupinske dinamike: "Kaj sploh je skupina. Kako vzpostaviti pogoje dela, da se skupina poveže? Kako vzpostaviti varno okolje, v katerem imamo vsi željo po raziskovanju, izražanju? Ne zanima me diktatorsko – absolutno – režijsko gledališče. Rada imam ljudi. Pomembna so mi njihova mnenja. Še več, mislim, da je to osnova za ustvarjanje. Igralci zame niso samo izvajalci režijskih napotkov. Z vsakim od njih, z njihovo prisotnostjo, z njihovo naravo se zame definira tudi žmoht predstave. In če se nam jutri pridruži nekdo nov, bo to popolnoma spremenilo dinamiko skupine."

© Ivian Kan Mujezinović

V Razstavišču Monfort Portorož bodo ob 19.00 odprli prostorsko-zvočno ambientalno postavitev Metke Kavčič z naslovom Korak do dna. Umetnica je na grčasto betonsko površino tal usmerila osemnajst metrov dolgo in štiri metre široko projekcijo čipke, ki s skorajda neznatnimi svetlobnimi premiki-valovanjem- ustvarja gibljivo optično strugo. Kustosinja razstave: Majda Božeglav Japelj

V Layerjevi hiši Kranj bo ob 20.00 nastopila domača pop/folk/jazz/indie/alter/jazz skupina Brest, v kateri so se našli jazzovski kitarist in avtor glasbe Samo Šalamon, pevka Vesna Zornik in pesnica Kristina Kočan. Na koncertu bodo predstavili album Nemi film.

i_z3KK3uYP4

V Klubu Baza Ajdovščina bo ob 21.00 nastopila ljubljanska stoner rock skupina Carnaval, ki bo predstavila svoj četrti album Miss Universe. Predskupina: Sky Smokers

QoIS4g6HWHI

Sobota, 15. april

V Striparni Pritličje Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo stripov Sanje Pocrnjić z naslovom Nedeljska južna. Gre za kratko stripovsko pravljico v kateri Omabaka, gostiteljica nedeljskega kosila, skuša stanovanje pred prihodom družine pospraviti kar s čarovnijo. Ker je že malce stara in sklerozna, se ji čaranje ponesreči.

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 23.00 v okviru cikla Rapetek Extra nastopil losangeleško-chicaški dvojec JP Moregun: PBDY na beatih in Jeremiah Jae za mikrofonom.

b4GUS8GQTqM

Nedelja, 16. april

V Kinodvoru Ljubljana bodo ob 11.00 v okviru Zajtrka pri Kinodvoru predvajali film Ko ljubezni ni več, ki razpre široko paleto silovitih čustev, ki jih iz nekoč ljubečega para iztisne ločitev. Režija: Joachim Lafosse

F9zDmKIOnQw