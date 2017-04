Begunce pretepajo, slačijo, ropajo in mučijo z elektrošoki

Nevladna organizacija Oxfam s poročilom na podlagi pričevanj 140 beguncev in migrantov opozarja na nasilje, ki ga nad njimi izvajajo pristojni organi na balkanski poti

Na fotografiji je sicer prizor iz predstave V očeh begunca, katere scenarij je nastal na podlagi pričevanj prostovoljcev v zbirnih centrih, pričevanj resničnih beguncev, zasnovali pa so ga tudi na podlagi več kot tisoč poročil nevladnih organizacij o ravnanju z begunci.

© Borut Krajnc

Begunce in migrante, ki skušajo priti v EU, v državah Zahodnega Balkana pretepajo, slačijo do golega, ropajo in jih mučijo z elektrošoki, v novem poročilu ugotavlja nevladna organizacija Oxfam. Najhujše zlorabe so zabeležili v Srbiji in Makedoniji. »Zaprli so nas v kletko in nam tri dni niso dali za jesti. Hudo so nas pretepli, celo z elektrošoki so nas mučili,« je o mučenju v Bolgariji povedal Afganistanec Issaq.

Arif, prav tako Afganistanec, je povedal, da ga je s skupino drugih na meji ujela hrvaška policija. »Stlačili so nas v avto in vključili hlajenje. Zelo mrzlo je bilo, potem so odvrgli naše odeje in jakne ter nas pustili na srbski meji. Vzeli so nam mobilne telefone in denar, tako hudo so nas pretepli, da nismo mogli vstati,« je kruto ravnanje hrvaške policije z begunci in migranti opisal Arif.

Madžarska in Hrvaška beguncem in migrantom, med katerimi so tudi otroci, preprečujeta vstop v državo z napadalnimi psi in z zahtevo, da so se morali v zimskih temperaturah sleči do golega, sesti v sneg, ob tem so jih še polivali z mrzlo vodo. Hrvati so gole begunce, ko so jih podili nazaj v Srbijo, še pretepali s palicami.

Oblasti v Srbiji to počnejo s taktiko ustrahovanja tako, da migrante in begunce, ki so bili uradno registrirani in pričakujejo priznanje političnega zatočišča, individualno zaslišujejo. Tudi Bolgari so pri zasliševanjih tako brutalni, da se zaslišani bojijo vrnitve v to državo. Preden so jih izgnali iz države, so jim pobrali vse imetje, tudi čevlje.

Begunci in migranti, ki skušajo proti po balkanski poti v EU, to pot s ciničnim humorjem imenujejo »igra«, »kruta igra«, kjer sta varnost in zaščita nadomeščeni z nasiljem in ustrahovanjem, ki ga izvajajo ljudje in uradni organi. »Ne glede na razlog, zakaj se je podal na balkansko pot, ne bi smel biti žrtev nasilja in agresije organov,« poudarjajo v Oxfamu.

Namen poročila, ki so ga pravkar objavili, je pokazati, kakšne zlorabe izvajajo uradni organi nad begunci in migranti, pa tudi kako države EU ne zagotavljajo zaščite človekovih pravic. Oxfam odgovorne vlade poziva, naj takoj prenehajo s temi spornimi praksami in od izvajalcev zahtevajo, da prevzamejo odgovornost za svoja dejanja. »Vlade držav EU bi morale zagotoviti, da vse države na balkanski poti spoštujejo mednarodno pravo in standarde. Tudi same se morajo zavezati, da jih bodo spoštovale,« zahteva Oxfam.

Poročilo so napisali na podlagi pričevanj 140 ljudi, ki so bili žrtve nasilja v Srbiji, na Madžarskem, Hrvaškem, v Bolgariji in Makedoniji. Večina so je Afganistancev, prihajajo pa še iz Pakiostana, Sirije, Iraka, Irana, Egipta in Libanona. Od 140 intervjuvancev je Madžarska 75 vrnila v Srbijo. Nekateri so bili izgnani iz več držav, enako ugotavlja tudi organizacija OZN za begunce UNHCR.

Večina dejanj, ki so navedena v poročilu, je v nasprotju z mednarodnim pravom, vključno z množičnim vračanjem beguncev in migrantov čez mejo ne da bi pristojni organi preverili, ali izpolnjujejo pogoje za mednarodno zaščito. Ruth Tanner, ki je v Oxfamu pristojna za Jugovzhodno Evropo, pravi, da so se begunci in migranti zaradi nasilja in mučenja, ki ga nad njimi izvajajo oblasti na tem območju, prisiljeni v obupu obračati na tihotapce, da bi prišli v Zahodno Evropo, namesto, da bi skušali po legalni poti zaprositi za mednarodno zaščito.