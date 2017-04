REJVikend

DJ Luciano

Klub K4 bo gostil prvi slovenski Boiler Room, eno največjih svetovnih platform za podporo DJ sceni (video prenašanje DJ nastopov po spletu). V Kavarni Sputnik bo nastopil DJ Yoda, angleški hip hop DJ in producent, ki je navdušil s svojim zadnjim albumom Breakfast of Champions. Za gramofoni se mu bosta pridružila Zeds in K'Pow. V Kurzschlussu se bo z mešanico housa in techna premierno predstavil švicarski producent in DJ Luciano ter petkratni dobitnik nagrade DJ Awards.

Petek, 14. april

(20.00): Kavarna Moderna Ljubljana: Svila (DJ set)

(20.00): Žmauc Ljubljana: Kranski (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Antik & Junker)

(22.00): Sputnik Svetovna kavarna Ljubljana: Sladica Classics (DJ Yoda/VB + Zeds in K'Pow)

rvkyvFtYcIQ

(22.00): K4 Ljubljana: Boiler Room Ljubljana: Stiropor (Čunfa live, Žiga Murko live, MC SunnySun live, DJ Borka, DJ Lavka, Christian Kroupa live, Niplodok live)

IdKCQhtt4zg

(22.00): Centralna postaja Ljubljana: Marta b2b Djunsee (DJ set)

(23.00): Kurzschluss Ljubljana: Luciano (podpora: Alex Long, Urban Pfeifer)

d92BoXFEKYE

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Protein)

Sobota, 15. april

(05.00): F Club Ljubljana: AfterFive (Angel Anx, Jackie, Ijan)

N7sl3UMfgcg

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Noir)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Supersonique Electronique - Volume X (DJ Duki & DJ Frko)

(23.00): K4 Ljubljana: Just a Dance (Veliki oder: Den7el, Elovetric. Mali oder: E. B. King, Byn)

cBWw1DVKqUc

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: Pure Oldies Goldies feat. Jocelyn Brown (podpora: DJ Shift in Devious)

QgfXYv4OxbM

(23.00): Ambasada Gavioli Izola: Radioactive Vibes (Relativ/Srb, Nikki S/VB, The P. Cycles Brothers/Ita, Reaky, Zwook, Calixta, Electrode/Slo)

FwsuIiOY0Tw

Nedelja, 16. april

(23.00): K4 Ljubljana: Techno Oldies Goldies (DJ Trick-C, Plotz, Dojaja)

NS1SLfDHZks