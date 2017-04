Bush je izgledal kot Trump pred Trumpom. Luknje v njegovem obzorju so bile velike, globoke in temne.

Od bedaka do junaka

Trump ima končno priložnost, da postane tako slaven kot Bush

Tretji april je odpihnil vse Trumpove afere – tudi preiskavo njegove povezanosti z ruskimi operativci. Tik pred napadom na Sirijo so mediji razkrili, da so Rusi Trumpa pripravljali že davno prej. (na fotografi ji izstrelitev rakete Tomahawk z ameriške bojne ladje, 6. april)

Ko so Slovenci te dni obtičali v neskončnih kolonah na slovensko-hrvaški meji, so ponoreli. Kaj takega! Nezaslišano! Grozno! Strašno! Že tri ure čakamo! Že pet ur čakamo! Zakaj se to dogaja! Javkali so, stokali, penili. Šokirani smo! To je nečloveško! Nekateri so šli celo tako daleč, da so se primerjali z begunci. Še več: zdelo se jim je, da so begunci na boljšem, ker lahko mejo prečkajo brez nadzora in čakanja. Ko Slovenci v dragih avtomobilih – in z vikendom v Dalmaciji ali Kvarnerju – svoje trpljenje primerjajo s trpljenjem sirskih beguncev, to ni le nečloveško, temveč že kar komično.