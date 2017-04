Najstniki ne seksajo

Dežurni moralisti nad nasvete o spolnosti v najstniški reviji

Portal Nova24TV pravi, da je v službi resnice, sodeč po nekaterih prispevkih pa se bolj zdi, da je v službi morale. Tokrat jih je zmotil dve leti (!) star nasvetni članek iz najstniške revije Pil. Zapis Nova24TV, ki je nosil naslov Poglejte, kako javno »posiljujejo« vaše otroke: Mamica! Očka! Kaj je to oralni, vaginalni in analni seks?, je bil sicer povzet s še enega portala, »V službi morale«, 24kul.si. Tam je članek z isto vsebino in obveznim slikovnim gradivom naslovljen Je to normalno za 4. razred osnovne šole? Oboji so se spraševali, »ali je primerno otroke v 4. razredu spodbujati k razmišljanju o spolnih odnosih, med drugim tudi z osebami istega spola ali takih, kjer je udeleženih več oseb kot dve« in »ali je primerno otrokom v 4. razredu dajati kot enakovredno izbiro spolnih praks ’seks’ dveh oseb različnega spola, ’seks’ dveh oseb istega spola in ’seks’ več kot dveh oseb«.

»Eni očitno želijo otrokom v naj- zgodnejši dobi ukrasti otroštvo, jih zavesti v zgodnje spolne odnose in jim z veliko verjetnostjo narediti težave v spolnosti za vse življenje. Take revije propagirajo v naših šolah. Za take norosti molzejo starše v naših šolah,« smo lahko prebrali na obeh portalih. Sledila pa so celo navodila za starše. Slednje opozarjajo, naj zaščitijo svoje otroke tako, da naj pozorno spremljajo vse, kar otrokom delijo po šolah, naj pregledujejo vso literaturo, ki jo otroci dobivajo v branje, naj se pogovarjajo z njimi in naj bodo pozorni na spremembe v otrokovem vedenju ter, ne nazadnje, naj dežurne moraliste obveščajo o »iztirjenih vsebinah in praksah«, da bodo lahko opozorili tudi druge starše. Poleg vsega jim zagotavljajo tudi anonimnost in diskretnost.

Članek iz revije Pil smo nato prebrali tudi sami in ugotovili, da gre za koristne informacije in da se je danes res nesmiselno slepiti, da najstniki v dobi interneta do gradiva o spolnosti ne morejo priti. Pomembno pa je, da imajo informacije, ki so točne, in tako poskrbijo za preventivo. Vsak, ki je bil kdajkoli mladostnik, najbrž ve, da je ozaveščanje veliko učinkovitejše od prohibicije.

Tako meni tudi urednica revije Pil Jana Zirkelbach, ki poudarja, da so v članku o spolnosti izpred dveh let otrokom na primeren način predstavili vsa vprašanja, ki jim jih vsak dan zastavljajo po elektronski ali klasični pošti. Največ njihovih bralcev je starih 12 in 13 let. »Več kot nujno je, da generaciji, ki je vsak dan prisotna na internetu in si lahko vsako minuto že preko pametnega telefona ogleda vse, tudi o spolnosti, spregovorimo mediji, ki smo jim namenjeni. Pilovi članki, tudi omenjeni, so pripravljeni korektno, primerno, in so daleč od zavajanja ali celo pornografije, kot nam je bilo očitano! O spolnosti govorimo kot o nečem, kar zbliža in poveže dva, ki se imata rada, in opozarjamo, da naj bodo izpolnjeni vsi pogoji, ki naredijo spolnost lepo. Opozarjamo na pasti, ki jih lahko prehitra in tvegana spolnost prinese, za razliko odmarsikaterih informacij, ki jih lahko otroci zelo hitro najdejo na spletu,« pojasnjuje Jana Zirkelbach in dodaja, da je prav zato tako pomembno, da o spolnosti pišejo tudi najstniški mediji. »Nikoli do zdaj na članke o ljubezni in spolnosti, objavljene v Pilu, ni bilo nobenih negativnih odzivov,« še dodaja. No, vse je enkrat prvič. Zlasti če se v sicer povsem nedolžno zgodbo vmeša moralna policija in zapis predstavi malo drugače.