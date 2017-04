Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

V Lutkovnem gledališču Ljubljana bodo premierno uprizorili senčno predstavo Virginija Volk po motivih istoimenske slikanice avtoric Kyo Maclear in Isabelle Arsenau. V Kinu Šiška bo nastopil Volker Bertelmann alias Hauschka, zvočni mag, ki klavir preparira v generator eksperimentalne plesne glasbe in na različne načine ruši meje med sodobno klasiko, elektro-akustičnimi eksperimenti ter popularno glasbo. V Cankarjevem domu bo nastopil vodilni jazzovski vokalist Gregory Porter, prejemnik nagrade grammy 2017 za najboljši vokalni jazz album Take Me To The Alley.

Četrtek, 20. april

V Lutkovnem gledališču Ljubljana bo ob 18.00 premiera senčne predstave Virginija Volk po motivih istoimenske slikanice avtoric Kyo Maclear in Isabelle Arsenault, ki je lani izšla pri založbi Zala. Navdih za slikanico sta angleška pisateljica Virginia Woolf, ki je trpela za depresijo in melanholijo, ter njena sestra, slikarka Vanessa Bell. Zgodba nam izriše subtilno podobo sestrske ljubezni in prijateljstva nasploh, katerega naloga je med drugim, da opazimo druge, jih poskušamo razumeti in jim pomagati. Avtor priredbe, režiser in scenograf: Fabrizio Montecchi, avtorica likovne podobe: Federica Ferrari

© Urška Boljkovac

V Mestni galeriji Ljubljana bodo ob 19.00 odprli skupinsko razstavo turških umetnikov z naslovom Mrmranje. Razstava je sklepno dejanje skupnega projekta in hkrati dopolnitev razstave Cold front from the Balkans, ki jo je Mestna galerija Ljubljana pripravila v sodelovanju s Pera muzejem iz Istanbula. Sodelujejo: Seza Paker, Ayşe Erkmen in Ali Kazma. Kustos razstave: Ali Akay

V SMG Ljubljana bo ob 19.00 premiera projekta Hitchcock, ki je nastal po besedilu Agnieszke Jakimiak. V projektu, navdihnjenim z nenadkriljivim "mojstrom suspenza" in njegovim opusom, se avtorska ekipa ukvarja zlasti s konstruiranjem identitete, spola, slike, čustev. Režija: Weronika Szczawińska

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil Volker Bertelmann alias Hauschka, zvočni mag, ki klavir preparira v generator eksperimentalne plesne glasbe in na različne načine ruši meje med sodobno klasiko, elektro-akustičnimi eksperimenti ter popularno glasbo. Na prvem koncertu v Sloveniji bo predstavila svoj novi album What If, ki je izšel pri založbi City Slang.

V Mestnem gledališču ljubljanskem bo ob 20.00 premiera Molierove komedije Žlahtni meščan, v kateri se je avtor ponorčeval iz omejenega in povzpetniškega gospoda Jourdaina, ki mu v življenju sicer prav nič ne manjka, a se sramuje svojih meščanskih korenin in bi rad za vsako ceno prišel med aristokrate. V zmotnem prepričanju, da si lahko z denarjem čez noč kupi omiko in ugled, gospod Jourdain kmalu postane tarča številnih prisklednikov in prevarantov. Avtorica priredbe: Žanina Mirčevska, režiser: Eduard Miler

© Peter Uhan

Petek, 21. april

V Umetnostni galeriji Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo Vis-à-vis, ki bo različna umetniška dela iz zbirke Umetnostne galerije Maribor postavila v dialog z deli iz francoske zbirke 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine, mednarodne zbirke sodobne umetnosti, predvsem aktualne produkcije s poudarkom na neklasičnih, nematerialnih vidikih sodobne umetnosti. Kustosinja razstave: Andreja Borin

Fiona Tan: Dawnside Up, 2002, zvočni čb video, zbirka 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine

V SSG Trst bo ob 21.00 premiera besedila Marka Sosiča Grozljiva lepota, ki v poetičnem ključu tematizira in reflektira konflikt, ljubezen in grozo človeka v spopadu z gorami, ter filozofijo, s katero hrani svojo voljo, moč in hrepenenje v težnji preseganja najtežjih in najnevarnejših izzivov. Tekst črpa navdih v podvigih in življenju tržaških plezalcev Emilia Comicija, Tiziane Weiss, Enza Cozzolina ter iz biografskih fragmentov nekaterih slovenskih plezalcev Klementa Juga, Jožeta Lipovca, Jožeta Cesarja, Jake Čopa. Režija: Matjaž Farič

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.30 nastopila Katja Šulc, ki bo predstavila album Kamlisajlan Remixed, elektronsko različico uglasbene romske poezije, kjer so za izvirne predelave pesmi poskrbeli različni domači in tuji producenti: Pier, YooRonYaa, Kalu, Christian Kroupa, Bowrain, Žiga Murko, Kotta, RootsInSession, Hijo de la Cumbia (Argentina), Rayo & Ridion (Mehika).

Sobota, 22. april

V SMG Ljubljana bo ob 20.00 nastopil duo All Strings Detached (Jana Beltran, Vesna Godler), ki bo predstavil novi album There's Something Painful About The Pearls.

Nedelja, 23. april

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 nastopil vodilni jazzovski vokalist Gregory Porter, prejemnik nagrade grammy 2017 za najboljši vokalni jazz album Take Me To The Alley, grammyja za najboljši vokalni album pa je osvojil tudi za Liquid pred tremi leti.

