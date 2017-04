Po Travolti še Pahor

Predsednik republike Borut Pahor kot spletni hit v Braziliji

Nekaj situacij, v katerih se je znašel predsednik Pahor

© Nao Intendo

Kot smo lahko najprej prebrali na blogu Had, se je predsednik republike Borut Pahor pojavil na brazilskem blogu Não Intendo. A ne v kakšnem resnem političnem kontekstu, temveč kot potencialna viralna senzacija. Zaradi svojih številnih fotografij na Instagramu, na katerih opravlja nešteta vsakdanja dela in se znajde v tisoč in eni situaciji, si je prislužil mesto med tako imenovanimi spletnimi memi. Za osnovo so si na omenjenem blogu vzeli podobo predsednika, kjer v delavskem kombinezonu pomaga asfaltirati cesto. Photoshop izziv zahteva, da Pahorja izrežete iz fotografije in ga postavite v neko drugo situacijo, najboljše ideje pa bodo nato dobile objavo na blogu.

Posledično so objave našega predsednika na Instagramu vedno bolj polne komentarjev Brazilcev, ki ga (bolj za šalo kot zares) vabijo v Brazilijo, saj naj bi ga tam oboževali in mu postavljali celo kipe v njegovi podobi.

Ali bo Pahorjeva viralnost dosegla priljubljenost memov kot so Zmedeni Travolta (Confused Travolta), Bodi kot Bill (Be Like Bill) in Grumpy Cat, bo pokazal čas.

