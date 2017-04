REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? Tokrat priporočamo klubanje v K4, Ambasadi Gavioli in na Metelkovi.

Matador

V soboto v K4 prihaja Phil Weeks, DJ in producent ter lastnik založbe Robsoul Recordings. Njegov glasbeni spekter vsebuje preplet čikaškega in francoskega housa. V Ambasadi Gavioli bodo nastopili Art Department, Matador, Tomy DeClerque, Marina Karamarko...V Klubu Tiffany in Klubu Monokel bo potekal IX. Pride Fundraiser s posebnim gostom iz Velike Britanije Cheddar Gorgeous, ki ga bo spremljala ekipa Cabaret Tiffany.

Petek, 21. april

(20.00): Žmauc Ljubljana: Herzog (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Alil)

(23.00): K4 Ljubljana: DeepEnd!-Spring Showcase (DeepEnd! Floor: Flo, DubDiggerz, RawLand; VJ: 5237. Sound System Music: K4DNB & Drop it pres. Smooth Floor)

XZEoYEblpaE

(23.00): Moment Bar Ljubljana: 5 Years of Innocent Music (Seb Zito/VB, Aney F., Philipp Lichtblau/A, Gregorio Serasin & Fulvio Ruffert/Ita, Uno Taman, Luthia)

MX4CrdLLiZw

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Footwerk (Bakto, Cookie, DVS, Sunneh)

(23.00): Klub Tiffany, Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: IX. Pride Fundraiser (DJ Duki, Ninabelle, Nina Hudej)

CDOZyT33tp0

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: RNB Reunion (Dan TheMan, DJ Sami Biyeh...)

jYKmuRTD5Vg

Sobota, 22. april

(05.00): F Club Ljubljana: AfterFive (Ranchie, Stox)

(22.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: MenQuake-Men Only Party (DJ Tba)

(23.00): K4 Ljubljana: SOLVD (Veliki oder: Phil Weeks/Fra, Alex Ranerro. Mali oder: Evident live!, Dejvid)

mN2MS-kX8RA

(23.00): Ambasada Gavioli Izola: Fetch The Vibe presents: Illusion II (Main room: Art Department, Matador live!, Tomy DeClerque, Marina Karamarko. Privee: Angel Anx, Paolo Barbato)

j0Fhm5e3KCA

(23.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Code Black (Veztax, DJ Splif, Ted Raslow, Tion)

ejXy5cR7szg

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave Riders! (Torulsson, Kobayashii, Aleniya, Skinar)

CZmpIa-gyIA