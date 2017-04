Dvajset let festivala Exodos

Zibka

Od 19. do 23. aprila bo v Ljubljani potekal 20. mednarodni festival sodobnih odrskih umetnosti Exodos, ki bo letos v znamenju mladih umetnikov z vseh koncev sveta - od Tibeta, Kitajske, prek držav Evropske unije in Balkana - do Burkine Faso in Južne Afrike. Skupen jim je visok ustvarjalni potencial, evropska publika pa jih še ne pozna. Poleg izrednega talenta jih druži zavezanost ideji, da nas različnost bogati in prispeva k ustvarjanju v skupnem, enotnem svetu. V šestih dnevih se bo na različnih lokacijah predstavilo 34 umetnikov iz štirinajstih držav in treh kontinentov.

Exodos je največji in najstarejši festival sodobnih odrskih umetnosti v Sloveniji in v tem delu Evrope. Od svojih začetkov leta 1995 predstavlja prostor za stičišče evropskih in svetovnih kultur. Je sinonim za širjenje kulturnih obzorij in prepletanje medkulturnih izkušenj na različne načine.

Festival bo odprla predstava Zibka, prvi projekt Plesne unije C-CEEC, v kateri pod vodstvom izbranega koreografa Gregorja Luštka umetniki s Kitajske ter iz držav srednje in vzhodne Evrope preverjajo naše sprejemanje razlik in iskanje podobnosti s prepletom tradicionalnega in sodobnega plesa, glasbe iz sedmih držav, kulture dveh celin … Kaj je bilo mladim plesalcem dano v zibelko in kaj vse so pridobili, odkar so shodili? Predvsem pa se dotika, v našem času skorajda pozabljenje vrednote, vsakdanje pozornosti – stika z ostalimi, z družbo in okolico. Gregor Luštek, znan po svojem specifičnem avtorskem izrazu, z mladimi plesalkami in plesalci raziskuje, kako se telo iz enega kulturnega okolja odzove na kretnje, gibe, čustva telesa iz drugega. V "medkulturnem telesnem dialogu" pa se spreminja tudi percepcija lastnega telesa, bivanja, mišljenja, doživljanje drugih, sprejemanje tradicije in njenih vrednot. Krog – energija, ki kroži – predstavlja v tradicionalni kitajski filozofiji neskončno energijo, ki ne izginja, temveč se vrača. Krog je v predstavi Zibka bistven element giba, gibanja.

V naslednjih dneh si bo med drugim mogoče ogledati: odrski radijski program Radio brez frekvenc, ki raziskuje različne vidike radia in zakulisje radijskega oddajanja. S pretvorbo tega, kar navadno le slišimo, v nekaj, kar lahko spremljamo in dojemamo tudi z drugimi čuti, predstava zakoplje globoko v vprašanja, ki se tičejo avtoritete, cenzure, razreda, kolonializma, družbenega spola, medijskih vlog in umetnosti; performans Kri/Brata, ki ga je navdihnila zgodba o Kajnu in Abelu (predstava je delo enega plesalca in enega igralca, dveh posameznikov iz edinstvenih, a enako brutalnih življenjskih okolij, kjer diskriminacija in neenakost oblikujeta preteklost, sedanjost in prihodnost; Adonis Nébié je iz Burkine Faso, države, ki jo je razdejal kolonializem; Ahmed Tobasi je Palestinec iz begunskega taborišča Jenin, ki vse svoje življenje živi pod izraelsko okupacijo); predstavo R.E.M. makedonske koreografinje Risime Rimiskin, ki temelji na raziskovanju sanj plesalcev, ki nastopajo v predstavi, performans Sem v izvedbi kamerunskega plesalca in koreografa Snakea, predstavo Člen 19, portugalske intermedijske umetnice Urândie Aragão.

Kri/Brata

Poleg sodobnoplesnih predstav postavlja Exodos v središče tudi sam proces umetniškega ustvarjanja, katerega izredno pomemben del je mednarodno mreženje. V okviru festivala bosta potekali dve srečanji partnerjev projektov Shared Spaces in 1Space, katerih glavni namen je povezovanje in predstavitev umetnikov iz Evrope in držav tretjega sveta. Skozi pogovor Exodos - prvih dvajset let in dve okrogli mizi: Pogoji dela in Mednarodni projekti: izzivi in priložnosti, pa se bo festival najprej ozrl v preteklost, nato pa še v prihodnost ter poskušal ugotoviti, kako so kulturne, politične in gospodarske spremembe v zadnjih letih vplivale na ustvarjanje v kulturi.