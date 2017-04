Američan vsako leto dela 27 dni za davke, ki jih vlada nakaže vojnim dobičkarjem

Skoraj polovica vojaškega proračuna ZDA dobijo korporacije, ki jim vojne prinašajo velike dobičke

V ZDA se skupina aktivistov proti vojni upira plačilu davkov. To počnejo zato, ker vsak Američan na leto dela 27 dni za davke, ki jih vlada porabi za vojsko in s tem za podporo korporacijam, ki z vojnami, ki jih vodijo ZDA po svetu, ustvarjajo mastne dobičke. Večina progresivistov in mnogi z desnega političnega pola pogodbenim dobaviteljem orožja nikoli ne bi prostovoljno napisali čeka ali podprli orožja za jutrišnje raketne napade in napade z brezpilotnimi letali. Če bi bila družba Lockheed Martin, ki je največji pogodbeni dobavitelj orožja ZDA, trgovina ali restavracija, bi jo mnogi bojkotirali. Zakaj torej tej družbi prek davkov dati vsako leto 170 dolarjev, kolikor ji prek davkov da povprečni ameriški davkoplačevalec, na portalu Truthout piše Lindsay Koshgarian.

Čeprav je nekdanji republikanski predsednik Ronald Reagan dejal, da so najbolj grozne besede v angleškem jeziku: »Prihajam od vlade in tukaj sem, da pomagam«, vlada pomaga mnogim državljanom s programi za socialno pomoč, zdravje, za revne. Vlada oziroma javna administracija je tudi velik delodajalec.

V letu 2016 je povprečni Američan plačal 14 tisoč dolarjev dohodnine. Od tega je vlada porabila 4090 dolarjev za programe za zdravje. Okrog 1000 dolarjev na leto povprečni ameriški davkoplačevalec prispeva za programe za nezaposlene, za program za pomoč brezdomcem znaša njegov prispevek 10 dolarjev na leto, za program za pomoč družinam, da bi izšle iz revščine, 77 dolarjev na leto, za program za pomoč vojnim veteranom 837 dolarjev na leto. Število slednjih se ne zmanjšuje, saj vlada z vedno novimi vojnami ustvarja vedno nove vojne veterane, ki večinoma potrebujejo več zdravstvene in druge pomoči kot drugi državljani. Davkoplačevalci so lahko ponosni, da prispevajo za programe, ki pomagajo sosedom, prijateljem, družinam in njim samim ter tako prispevajo tudi k boju proti neenakosti in rasizmu, piše Lindsay Koshgarian.

Vlada ZDA, ki podpira davčne ugodnosti in zniževanje davkov za bogate, na drugi strani porabi za vojsko več kot naslednjih sedem držav na lestvici z največjimi vojaškimi proračuni na svetu.

Toda vlada ZDA, ki podpira davčne ugodnosti in zniževanje davkov za bogate, na drugi strani porabi za vojsko več kot naslednjih sedem držav na lestvici z največjimi vojaškimi proračuni na svetu. Vojaški proračun ZDA se je v zadnjih 40 letih povečal za deset krat. Vsaj 23 odstotkov davkov, ki jih plačajo Američani, gre za vojsko, od tega vlada porabi za plače vojakov 22 odstotkov, nekaj manj kot polovico vojaškega proračuna, kar je v letu 2016 zneslo 297 milijard dolarjev, pa dobijo korporacije, ki vojnami ustvarjajo milijarde dolarjev dobička.

Največji prejemnik denarja iz vojaškega proračuna ZDA Lockheed Martin je leta 2015 prejel 36 milijard davkoplačevalskih dolarjev, kar je 80 odstotkov vseh njegovih prihodkov. Predsednik njegove uprave je imel v letu 2015 19 milijonov dolarjev plače.

Skupina aktivistov se porabi davkoplačevalskega denarja v ZDA upira na različne načine. Nekateri ne plačajo nič davka, nekateri plačajo le del, da pokažejo nasprotovanje porabi za vojsko. Neplačevanje davkov je seveda kaznivo, poleg tega ni edini način, kako državljani lahko vplivajo na to, kako vlada porablja njihov denar, pravi Lindsay Koshgarian.