REJVikend

.čunfa

V Pritličju bo nastopil .čunfa, predstavnik najmlajše generacije beatmakerjev. V Channel Zero na Metelkovi bo v okviru aprilske drum'n'bass edicije (Frag::ments, LiquiFi & d:light) gostoval angleški DJ in producent Andrew Wilson aka Villem, na odru pa se mu bodo pridružili še Klepetz, Dub Tone, MidAir, Trdee, Dirtyspeakerz, Sunneh, Riba. V Gala hali bodo na klubskem večeru Umešana jajca nastopili DJ Jopa, Dado in Splinter.

Petek, 28. april

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (.čunfa)

BRihF66iqYc

(21.00): C.M.A.K. Cerkno: Creation (psy-trance gathering) (Zvuk, Tiann, Kala, Nibiru, Nexetuku)

(22.00): Centralna postaja Ljubljana: Ride the Rhythm (DJ Splinterhouse)

wMYnI67G5U0

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Umešana jajca (Jopa/Hr, Splinter, Dado)

q-S-v591e4c

(23.00): K4 Ljubljana: Hočmo Nazaj Dinozavre (DJ Yuriy, DJ Alil)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Junzi & Kalu (DJ set)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (She The Rebellious)

(23.00): Zoo Ljubljana: Bahnhof Zoo (DJ Tzena)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Frag::ments x d:light x LiquiFi (Villem/VB, Klepetz, Dub Tone, MidAir, Trdee, Dirtyspeakerz, Sunneh, Riba...)

f0_63b-ryPI

Sobota, 29. april

(05.00): F Club Ljubljana: AfterFive (Benshee, Livingston Dell)

(22.00): Mostovna Nova Gorica: Analogue/Digital (Nina Hudej, Roli, Riki G)

abgu7Wfcbhs

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Rave Voyeur (DJ Tolstoyed)

(23.00): Trainstation SubArt Kranj: Triple Drop (Qo, Mixxle, Erma w Cheba; VJ: Munchez)

aax2Pq7JGyk