Telefonski tumor

Italijansko sodišče dosodilo odškodnino zaradi povezave tumorja z uporabo mobilnega telefona

57-letnemu Robertu Romeu, ki je bil v okviru svojih službenih zadolžitev 15 let prisiljen uporabljati mobilni telefon po tri do štiri ure na dan, je italijansko sodišče priznalo pravico do izredne državne pokojnine v višini 500 evrov na mesec.

Težave so se začele z občutkom stalno zamašenega ušesa, leta 2010 pa so mu odkrili tumor, ki pa je bil k sreči benigen. A ker so mu morali kljub temu kirurško odstraniti ušesni živec, je od takrat ne eno uho gluh.

Časnik Guardian navaja izjavo njegovih odvetnikov, da gre za v svetovnem merilu prvi primer, v katerem je sodišče priznalo vzročno povezavo med prekomerno uporabo mobilnega telefona in razvojem tumorja.

Medtem ko so številne raziskave pokazale, da običajna uporaba mobilnega telefona, ki ne presega pol ure na dan, ne zvišuje tveganja za razvoj raka, pa je Mednarodna agencija za raziskave raka leta 2011 mobilne telefone vseeno uvrstila med »morda rakotvorne« dejavnike. Problematično je zgolj dolgoletno dolgotrajno telefoniranje z mobilnim telefonom, prislonjenim k ušesu.

