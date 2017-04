Bobovnik brani Fillija in Bulcu očita, da mu je potekel rok trajanja

Ko se prepiri iz zaprtih pisarn nacionalne televizije preselijo na Facebook

Vse skupaj se je začelo z zapisom generalnega direktorja RTV Slovenija Marka Fillija ...

© Facebook

Generalni direktor RTV Slovenija Marko Filli je na svojem profilu na Facebooku konec tedna zapisal, da te dni mnogi "poznavalci" pišejo in govorijo o nacionalki, ki naj bi bila tik pred propadom, v slepi ulici, v kritičnem stanju. Očital jim je (kogarkoli je že imel v mislih), da se prej nič ne pozanimajo o dejstvih. Resnica naj bi bila po njegovem namreč pravo nasprotje temu, zato je ponudil nekaj informacij "iz prve roke" oziroma objavil sporočilo za javnost o finančnem in kadrovskem poslovanju v letu 2016 in v prvem kvartalu 2017. Na nacionalki so prvo tromesečje leta ocenili za izjemno uspešno. Nič takšnega. Kar je pritegnilo našo pozornost, pa je bila debata, ki se je nato začela odvijati pod to objavo, in v kateri so poleg Fillija sodelovali tudi voditelj Odmevov Slavko Bobovnik, starosta novinarstva in poznavalec turizma Drago Bulc in član programskega sveta RTV Gojko Bervar.

Prva se je oglasila sodelavka nacionalke Breda Biščak, ki je zapisala, da upam, da dobri finančni in poslovni rezultati pomenijo tudi to, da bodo honorarni sodelavci regionalnih centrov plačani enako kot honorarni sodelavci radia in televizije v Ljubljani. "Nočni program gre v eter po vsej Sloveniji, pa smo voditelji nočnega programa v regionalnih centrih plačani slabše kot v LJ," je še dodala.

Še manj prizanesljiv pa je bil Drago Bulc, ki je Filliju očital, da si je obul prevelike čevlje. "Oprostite, če vam povem, da ste si z direktorjevanjem "nacionalki" obuli prevelike čevlje. Za vodenje te najbolj pomembne nacionalne institucije potrebujemo pokončne ljudi s konceptom, žal vi tega nimate. To lahko rečem, ker sem imel v 40-letni karieri na TV Ljubljana in kasneje na RTVSLO generalne direktorje in še posebej urednike, ki sem jih spoštoval zaradi integritete znanja in poštenosti. Žal je vodstvo zavoda pod vašim direktorjevanjem zelo medla slika vaših predhodnikov," je zapisal Bulc. Filli mu je na to odgovoril, da je to verjetno je res in da ima vsa leta odlične rezultate in da je rešil probleme, ki jih pred njim ni rešilo več direktorjev.

Po nekaj drugih komentarjih je nato od nekod priletel Slavko Bobovnik in napisal, da upa, da bo sam dovolj pogumen, da bo vse, kar si misli o RTV, povedal prej, preden bo potekel njegov rok trajanja v njej in ko še lahko kaj pomaga in ne potem. Ker je to očitno letelo na Bulca, mu ta ni ostal dolžan.

Voditelj Odmevov je skušal kasneje nekoliko omiliti svoj prvotni zapis ...

© Facebook

"Dragi bivši kolega Slavko. Dokler sem bil v službi sem se predvsem trudil, da sem s svojimi prispevki v okviru svojih sposobnosti prispeval k dobremu programu. Na vseh uredniških sestankih sem tudi povedal kar mi ni bilo všeč v naši in tudi moji hiši. Zdaj, ko sem le še gledalec pa lažje z distance ocenjujem program in vse kar se dogaja na RTVSLO. Vedno se razveselim kadar gledam dobro oddajo, ali pa vsaj dober profesionalno narejen prispevek. Vedno tudi vsakemu od vas tudi čestitam, kadar kdo dobi kakšno priznanje in se tega iskreno veselim. Ker sem na obeh straneh Kolodvorske preživel štiri desetletja svojega aktivnega ustvarjalnega življenja, pa sem zelo žalosten, kadar gledam abotne razvedrilne oddaje in tudi neprofesionalno pripravljene prispevke v informativnem programu. Ker pa vas je še vedno nekaj novinarjev in avtorjev, ki ustvarjate po visokih profesionalnih standardih, še vedno ostajam zvest poslušalec in gledalec programov RTVSLO," je odgovoril Drago Bulc in Bobovnika opomnil, da kljub temu, da je že v pokoju, njegov "rok trajanja" še ni potekel, saj je še vedno novinarsko aktiven.

Nad Bobovnikovo reakcijo je bil ogorčen tudi Gojko Bervar, ki je voditelju Odmevovo očital, da je bil to udarec pod pasom: "Novinarju, ki je šel v penzion, očitaš, da se šele zdaj upa oglasiti."

A Bobovnik se ni dal in Bervarju pojasnil, da če bi bil sposoben udarcev pod pasom ali kimanja, bi verjetno ertevejevsko pot končal kakšno nadstropje više kot jo je začel: "Tako pa sem in bom do konca v prvem štuku. Tam kjer sem pred 37 leti začel."

V drugem komentarju pa je voditelj Odmevov še dodal, da smo dobre in slabe direktorje ter dobre in slabe novinarje in urednike. "Je pa res, da ko končamo, se nekako ne znamo raziti po človeško. Mogoče bom tudi sam čez kakšno leto čutil ta žolč v ustih, ko mi nihče ne bo rekel srečno, ali ko bom zaznal, da mlajši kolegi mislijo, da jim zakrivam pot do sonca," je med drugim še zapisal Bobovnik.

Drama, ki se je z nacionalkinih hodnikov preselila na družabna omrežja, očitno še ni končana. Če bo vredna pozornosti, vas bomo o njej obvestili v naslednji epizodi.