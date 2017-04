Povej mi, kaj bereš, in povem ti, kdo si

V okviru programa Ljubljana - Unescovo mesto literature bo danes, 24. aprila ob 19.00 v Vodnikovi domačiji v Ljubljani potekal pogovor z naslovom Branje kot vrednota med politiki, ki se ga bodo udeležili gosti iz sveta politike in založništva.

Uroš Grilc

So bralne navade političnih odločevalcev in odločevalk del njihove medijske prezence? Ali je branje pomembna vrednota, ki jo izkazujejo tudi javne osebnosti in na podlagi katere lahko ocenjujemo njihovo javno vlogo? Ali odločevalci sredi intenzivnosti vsakdanjega življenja najdejo čas za branje in po katerih knjigah najraje posegajo?

To so vprašanja, ki jih bo gostom zastavila novinarka Jedrt Jež Furlan. Sodelovali bodo: Neda Pagon (sociologinja in urednica), Uroš Grilc (nekdanji minister za kulturo) in Gregor Golobič (nekdanji minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo).