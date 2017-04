Deset kulturnih dogodkov od srede do sobote

V Menzi pri koritu bo nastopila ameriška eksperimentalna art pop zasedba Xiu Xiu, v Gala hali pa se bo predstavil veteran losangeleške beat scene Daedelus. V Moderni galeriji bodo odprli tretjo iz serije razstav Osemdeseta z naslovom Dediščina 1989. Študijski primer: Druga razstava Jugoslovanski dokumenti. V Mariboru bo nastopila ameriška zasedba Rova Saxophone Quartet, ki praznuje 40-letnico delovanja, v Piranu pa duo Silence, ki bo na Koncertu izbranih tišin predstavil nove priredbe skladb s prvenca Ma non troppo, ki praznuje dvajseto obletnico.

Sreda, 26. april

V Dobri vagi Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo ilustracij mlade umetnice Te Sera, ki jo zanima senzibilnost zaznavanja; izhaja iz subtilnih senzacij, ki jih izkusimo kot človeška bitja, in jih prevede v vizualno likovno obliko. Potreba, ki poganja oblikovanje in vtis na papirju, je želja po ohranjanju občutenja in izziv izražanja nematerialnosti na materialnem mediju.

V Menzi pri koritu (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.00 nastopila ameriška eksperimentalna art pop zasedba Xiu Xiu, ki bo predstavila novi album "Forget." Xiu Xiu je projekt multiinštrumentalista Jamieja Stewarta in njegove odrske partnerke Angele Seo, na tokratnem koncertu pa se jima bo pridružila še tolkalka Shayna Dunkelman. Predskupina: It's Everyone Else (Slo)

XH9PKIZEoqU

V Moderni galeriji Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Dediščina 1989. Študijski primer: Druga razstava Jugoslovanski dokumenti. Gre za ponovno uprizoritev zadnje velike jugoslovanske razstave, ki sta jo organizirala umetnika Jusuf Hadžifejzović in Rade Tadić, realizirana pa je bila pod okriljem organizacije ZOI '84 Olimpijski centar Skenderija v centru Skenderija v Sarajevu leta 1989. Kustosinji razstave: Zdenka Badovinac in Bojana Piškur. Otvoritvena performansa: (20.30): Ilija Šoškić, Zašiti fikus, 1974 (1989, 2017), akcija/instalacija, z dovoljenjem umetnika, (20.45): Azra Akšamija, Prebavljanje Daytona, (2012, 2017), interaktivna instalacija. V spodnjih prostorih bo na ogled razstava Jusufa Hadžifejzovića z naslovom Depografija.

Skupinski portret umetnikov na razstavi Jugoslovanski dokumenti'89, Sarajevo

© Jane Štravs

V Klubu Wetrinsky-Vetrinjski dvor Maribor bo ob 20.30 nastopila ameriška zasedba Rova Saxophone Quartet, ki praznuje 40-letnico delovanja. Njihov zvok se napaja iz avantgarde 20. stoletja, minimalizma, zvoka tradicionalnih godb Afrike, Indije in Azije ter iz del jazzovskih velikanov kot so Sun Ra, Ornette Coleman ali John Coltrane.

10FOfV07G48

V K4 Ljubljana bo ob 23.00 nastopil Andrew James Gustav + Mayell, Ian F. in Marin.

gdjoPlyfM54

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 23.00 nastopil Daedelus, veteran losangeleške beat scene. Gostje: Star Slinger (VB), Some1Else, Borka

Daedelus

_KnokTMPhdY

Petek, 28. april

V Gledališču Tartini Piran bo ob 20.00 nastopil duo Silence, ki bo na Koncertu izbranih tišin predstavil nove priredbe skladb s prvenca Ma non troppo, ki praznuje dvajseto obletnico. Program bo vključeval tudi širok izbor skladb z albumov Unlike a Virgin (1999), Vain (2004) in Musical Accompaniment for the End of the World (2012), obsegal pa bo tudi nekaj pesmi iz predstav Tomaža Pandurja. Duo bo spremljal pianist Igor Vićentić.

YkfZaRCIGzI

V MIKK Murska Sobota bo ob 22.00 potekal festival Delu čast in oblast, na katerem bosta nastopili zasedbi Carnaval in Jinho Jinza.

8dHr5xoPCz0

Sobota, 29. april

V Slovenski filharmoniji Ljubljana bo ob 19.00 nastopila nemška jazz swing zasedba Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys, ki nas bo popeljala na potovanje v čas plesnih palač in cirkuškega varieteja med letoma 1920 do 1940.

iGVtqJlPCWA

V MIKK Murska Sobota bo ob 22.00 potekal festival Delu čast in oblast, na katerem bo nastopil General Woo, eden od pionirjev hiphopa v bivši Jugoslaviji in član kultnega zagrebškega dvojca Tram 11. Za ogrevanje bodo poskrbeli Mrkeči zvoki.

5tDyX8XKjc8