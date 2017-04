"Če si oborožen s pravico in resnico, te ni strah predsednikov vlad"

V San Franciscu je Goldmanovo okoljsko nagrado za Evropo prejel Slovenec Uroš Macerl

Uroš Macerl

© arhiv Goldman Prize

"Tudi če si samo preprost ovčji pastir, lahko zmagaš. Če si oborožen s pravico in resnico, te ni strah, ne ministrov, ne predsednikov vlad, ne kogarkoli. Zmaga je le vprašanje časa, torej vztrajnosti," je v svojem govoru po prejemu Goldmanove okoljske nagrade za Evropo povedal Uroš Macerl, ki se je med drugim v Zasavju boril zoper korporacijo Lafarge. Slednji je opozoril, da je sežiganje odpadkov norost, ki uničuje naravne vire, sežiganje v cementarnah pa je kriminal, ki zastruplja ljudi in okolje in je podprt z zlobirano zakonodajo. Zero Waste je alternativa, ki že deluje v številnih skupnostih po vsem svetu, je poudaril.

V svojem govoru pred več kot 3.000 povabljenimi gosti povsem polne Operne hiše v San Franciscu, kjer je bila podelitev nagrad, je dejal, da "življenja na kolenih ni vredno živeti, zato v vsakem primeru ostane samo boj, ki te dobro uči življenja".

"Zamenjali so se številni direktorji in politiki, a vedno so prihajajo novi, ki so pripravljeni dušo prodati hudiču. Danes sem izvedel, da odstopa generalni direktor Lafarge Holcim zaradi nesprejemljivih praks delovanja v Siriji. Ne glede na to, kdo bo novi generalni direktor mu sporočamo, da v Zasavju nikoli ne bomo dovolili, da življenja naših otrok postanejo blago," je povedal Macerl.

Zalo neposreden je bil v svojem uvodnem govoru tudi John D. Goldman, podpredsednik Okoljske fundacije Goldman, ki podeljuje nagrade. Dejal je, da si je v vsej 28-letni zgodovini nagrade, težko predstavljati razmere, kot smo jim priča danes. Kritičen je bil tudi do novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Delaj je, da so ZDA od januarja zaznamovane s predsednikom, ki ignorira prizadevanja za boj proti podnebnim spremembam, ki podpira fosilna goriva in ki ne spodbuja ukrepov, ki ohranjajo naravno okolje zdravo. Po njegovem se je Trump obdal z najožjimi sodelavci, ki ignorirajo znanost in ne glede na posledice podpirajo industrijo ter postavljajo profit pred ljudi prav vsak posamezen dan.

26. aprila bo sledila še slovesnost v Washingtonu, v Mednarodnem trgovskem centru Ronalda Reagana.

Goldmanovo okoljsko nagrado sta leta 1989 v San Franciscu zasnovala pokojna filantropa Richard in Rhoda Goldman. Nagrajence izbere mednarodna komisija na podlagi zaupnih informinacij, ki jih prispeva globalna mreža okoljskih organizacij in posameznikov.

Uroš Macerl je ekološki kmetovalec iz Slovenije, ki je izkoristil priložnost edinega zasebnega stranskega udeleženca v pravnih postopkih pridobivanja okoljskih dovoljenj ter s pomočjo ostalih aktivistov uspešno ustavil sosežig petrolkoksa in nevarnih industrijskih odpadkov v cementarni.

