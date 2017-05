Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

V Kinu Šiška bo potekal dogodek I’ve got this really funny joke about rape… s performansom ameriške umetnice in odvetnice za kazensko pravo Vanesse Place in refleksijo/diskusijo Mladena Dolarja ter Gregorja Modra. V Škofji Loki bo potekal festival In memoriam prof. Peter Hafner, na katerem bodo nastopili: Repetitor, Persons from Porlock, Olfamoštvo, Seine in VJ Dimension. V celjskem kinu Metropol bo premiera filma Komedija solz v režiji Marka Sosiča, v Hali Tivoli pa bo nastopil ameriški stand-up komik Pablo Francisco.

Četrtek, 4. maj

V Mali galeriji Cankarjevega doma Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo fotografij Andreje Peklaj z naslovom Bila sem ptica. Ena najbolj izrazitih krajinark v fotografiji v svojih delih razkriva imanentno likovnost narave, z njimi se približuje slikarskemu načinu oblikovanja predmetnosti in s tem nakazuje eno od mogočih oblik komuniciranja med obema likovnima zvrstema. Za tokratno predstavitev pripravlja izbor izjemnih fotografij, posnetih v poletih nad Cerkniškim jezerom, ki pomeni eno od njenih osrednjih tem njenega ustvarjalnega opusa, saj ga podoživlja kot živo bitje in ga kot takega najbolj intenzivno raziskuje, o njem razmišlja, z njim živi in čuti.

V Channel Zeru (Metelkova) Ljubljana bo ob 22.00 predstavitev tretjega albuma projekta BeatMyth, katerega jedro tvori producent Igor Vuk, v živo pa se mu pridružuje N'toko na mikrofonu. Gosta: Wanda & novaDeViator

Petek, 5. maj

V MMC Kibla Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo slik Gregorja Pratnekerja z naslovom Svetloba, veter in nebo. Umetnika navdihujejo radosti narave skozi človeško doktrino sočutja, ljubezni in spoštovanja.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 19.00 potekal dogodek z naslovom I've got this really funny joke about rape... s performansom ameriške umetnice Vanessa Place, v katerem kot fizično dejanje spolne disrupcije pripoveduje šale o posilstvu. Kot pri nasilju je tudi tu bistvo v izvedbi. V odzivu bo Mladen Dolar naslovil vprašanje šal o posilstvu, motečo naravo njihove disruptivnosti, kontekst politične korektnosti, naravo smeha, resnično in simbolično nasilje, toleranco in ničelno toleranco, šale ter transgresijo. Moderator: Gregor Moder

Na letnem vrtu MKC Pri Rdeči ostrigi Škofja Loka bo od 20.00 dalje potekal festival In memoriam prof. Peter Hafner #9, na katerem bodo nastopili: Repetitor (Srb), Persons from Porlock, Olfamoštvo (Slo), Seine (Srb/Hr) / VJ Dimension (Slo).

V Kinu Metropol Celje bo ob 20.00 premiera filma Komedija solz, ki z bridkim humorjem nastavlja zrcalo sodobni družbi, ki jo razjedajo sovraštvo, rasizem in ksenofobija. Režija: Marko Sosič

V Galeriji Simulaker Novo mesto bodo ob 20.00 odprli razstavo Robertine Šebjanič, Ide Hiršenfelder in Aleša Hienga-Zergona z naslovom Časovni zamik: Kemobrionični vrt. Instalacija, ki bo osnova za kemično-akustične eksperimente v živo, bo sestavljalo več manjših formacij kemičnih vrtov v raztopini vodnega stekla (natrijev metasilikat), ki bodo delovale kot okna v raziskovanje začetkov življenja in kemične procese, ki se odvijajo hitro, vendar preveč počasi, da bi jih zaznali s človeškim očesom. Na kemične reakcije, pri katerih vidne spremembe nastajajo v razponu od 8 do 48 ur, bodo usmerjene kamere, ki preko mikrokontrolerja zaznavajo spremembe v barvi in obliki.

© Katra Petriček

V Channel Zeru (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopila hrvaška elektro-jazz-rock zasedba Chui. Gost: Žiga Murko

V Mostovni Nova Gorica bo ob 21.o0 nastopila kranjska reggae zasedba Raggalution, ki bo predstavila nov album "Gatekeeper!"

Nedelja, 7. maj

V Hali Tivoli Ljubljana bo ob 20.00 nastopil Pablo Francisco, ameriški stand-up komik, ki v svojih skečih imitira svetovne zvezde kot so Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, Keanu Reeves, Jerry Springer...Nastopal je tudi v legendarnih oddajah, kot so 'The Tonight Show z Jayem Lenom, Late Night z Jimmyjem Fallonom in The Show Biz Show z Davidom Spadom.

