Jagodni izbor mladinskih filmov s svetovnih filmskih festivalov

V organizaciji Zavoda Vizo bo na različnih prizoriščih v Ljubljani (Cankarjev dom, Kino Šiška, Pionirski dom, Kino Bežigrad) od 3. do 9. maja potekal 3. mednarodni filmski festival za mlade Film na oko, ki bo ponudil 45 filmov iz 29 držav, od tega 19 celovečernih. Festival gledalcem vseh generacij prinaša izbor najboljših mladinskih filmov s svetovnih filmskih festivalov (Berlinale, Sundance, Cannes, Toronto, London, Chicago, Tribeca, Black Nights, New York, Annecy, Mumbai, Zlin, Hong Kong, Olympia).

Poj!

Film na oko (FNO), vseslovenski festival za otroke in mlade, prikazuje filme z vsega sveta, ki bolj redko dobijo distributerje v posameznih državah in tako le posredno dosežejo večje število ljudi. V ospredju je želja po prikazovanju izzivov odraščanja in dozorevanja mladih po vsem svetu. Njihov vsakdan zaznamuje kultura, v kateri živijo, družinsko in politično okolje, osebna doživetja, užitki in preizkušnje.

Med najpomembnejše filme letošnje edicije uvrščajo letošnjega dobitnika oskarja za najboljši kratki film Poj!, nenadkriljiv iranski dokumentarec Sanje brez zvezd ter ameriški animirani celovečerec Moja šola se potaplja v morje.

FNO je tudi filmsko-vzgojni festival, ki nadaljuje poslanstvo svojega organizatorja in producenta, Zavoda Vizo. Ta se na nacionalni ravni zavzema za popularizacijo in umestitev filmske vzgoje v splošni izobraževalni kurikulum vzgojno izobraževalnih zavodov na vseh starostnih ravneh.

V tekmovalnem programu se bodo za nagrado po izboru mlade žirije potegovali filmi Moja prva avtocesta (Belgija/Nizozemska), bolgarski Cambridge, "filmski klicaj o vlogi izobraževanja v sodobni socialno in ekonomsko vse bolj razslojeni evropski družbi", Nakom, kjer je glavni junak razpet med odločitvijo za študij in skrb za družino, Nena (Nizozemska) in iranski film Valderama, o iranskem fantu, ki se v Teheranu sooča s težkim vsakdanom.

Poleg prikazovanja filmskih biserov- celovečercev in srednjemetražnih filmov, organizatorju v središče postavljajo tudi kratki film. Mladim želijo približati izredno pomembno vlogo kratkega filma, saj ima ta povsem svojsko veljavo in pomen in ga pogosto neupravičeno označujemo za zgolj “začetniške poizkuse” (še) (ne)izkušenih filmskih ustvarjalcev. Kratki filmi so kuratorsko premišljeno kot predfilmi uvrščeni k celovečercem. S tem bi radi pokazali na enakovredno mesto zastopanosti v prikazovanju, ki si jo ti zaslužijo v naših kinematografih.

V središču letošnjega spremljevalnega programa so vse bolj priljubljene in "filmske" TV serije - 11. Mad About Film filmski seminar: Nori na serije, začenjajo pa tudi s prikazovanjem izbranih mladinskih filmov z 11. mednarodnega festivala otroškega in mladinskega filma ZOOM, ki so jih posneli mladostniki z vsega sveta, stari od 15 do 18 let. V sekciji filmov Nočni horizonti, ki je namenjena za dve starostni skupini 12 let+ in 14 let +, želijo mladostnikom približati zahtevnejše teme in drznejše filmsko-izrazne tehnike, s katerimi se v svojem vsakdanu še niso srečali.

Družinski program (Deček s planin, Modro kolo, Rara, Vedenje, Si-G) se osredotoča na filmske vsebine za otroke od starosti 8 let in dalje, ko lahko že samostojno berejo in sinhronizacija filmov ni potrebna. Ogled teh filmov bo s starši še toliko bolj izrazit, saj vse filme povezuje močna vez družinskih odnosov. Pogledi pa so kar najširše zastavljeni program za vse mlade filmoljube in pod svoje okrilje vključujejo tudi Družinski program.

Jeseni bodo posebnega izbora filmov s festivala deležni tudi ostali kraji. Tako bo festival od 30. septembra do 8. oktobra potekal v Mariboru, Slovenski Bistrici, Sežani, Novi Gorici, Idriji, Tolminu, Škofji Loki, Novem mestu in v Krškem.