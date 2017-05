Luksuznih stanovanj je dovolj, primanjkuje dvo- in trisobnih

V Nemčiji bi na leto potrebovali nekaj manj kot 400 tisoč novih stanovanj, dograjenih je 150 tisoč premalo

V ponudbi je preveč štiri- in petsobnih stanovanj, pa družinskih hiš, ki si jih v velikih mestih lahko privoščijo le najbolj premožni. Dovolj je na prodaj tudi enosobnih stanovanj, zlasti luksuznih, premalo pa predvsem dvo- in trisobnih stanovanj.

Gradbena panoga v Nemčiji spet cveti. V letu 2017 skoraj vsako drugo gradbeno podjetje načrtuje povečanje dobička. O rekordih še vedno ni mogoče govoriti, saj se je panoga ravnokar dvignila z dna, kamor je zdrsnila sredi 90. let prejšnjega stoletja, poroča die Zeit.

Recesija je trajala do leta 2005, potem je trg novogradenj zadušila finančna kriza. Po letu 2010 gre gradbeništvu v Nemčiji spet bolje. Ker je finančna kriza potisnila obrestne mere na rekordno nizke ravni, so stanovanjski krediti tako poceni, kot še niso bili. Mnogi Nemci se zato odločajo za nakup lastnega doma. Po anketah sodeč jih o tem, da bi imeli svoj lastni dom, sanja 80 odstotkov, ima pa ga le 40 odstotkov.

Še bolj po hišah in stanovanjih povprašujejo tisti, ki vanje nalagajo svoj kapital, saj jim druge varne naložbe več ne prinašajo obresti. Eden od razlogov za povečanje števila novogradenj je torej tudi ta, da hočejo na ta račun služiti tudi investitorji. Na leto bi Nemci potrebovali nekaj manj kot 400 tisoč novih stanovanj, na voljo jih je le okrog 250 tisoč. Skupaj v državi manjka 1,5 milijona stanovanj. V večini mest na novo dogradijo bistveno premalo stanovanj, to velja zlasti za Berlin, Stuttgart in München, kjer pokrijejo le 40 odstotkov potreb.

Eden od razlogov za to je pomanjkanje usposobljenih gradbenih delavcev in obrtnikov, saj panoga v dolgoletni krizi za mlade ni bila privlačna. Pomanjkanje je tako veliko, da se zaradi tega se utegne zgoditi, da bo treba nekatere za letos načrtovane gradnje preložiti v leto 2018 ali jih celo odpovedati. Da bi privabila več gradbeniških kadrov, so podjetja dvignila plače. Od leta 2010 so plače zaposlenih v gradbeništvu zrasle za 15 odstotkov, od začetka 90. let prejšnjega stoletja se je tarifna postavka za uro dela povečala z 10 na 18,64 evra. Plače predstavljajo med 25 in 30 odstotkov stroškov gradbenih podjetij. Zaradi dviga plač so se tudi stroški gradnje povečali.

V Nemčiji stane gradnja kvadratnega metra stanovanja v povprečju 1.624 evrov, kar je 30 odstotkov več kot leta 2001, ko je ta strošek znašal 1.230 evrov. Istočasno se je delež projektov za gradnjo ugodnih stanovanj znižal s 40 na 20 odstotkov. Material se skorajda ni podražil, eksplodirale pa so cene zemljišč. Od leta 2011 so se te na zvezni ravni povečale za 20 odstotkov. Največjo rast cen zemljišč za gradnjo Nemci beležijo v velikih mestih, v Münchnu so se od leta 2005 potrojile, v Berlinu danes stanejo 3,5-krat več kot pred dvanajstimi leti. Zaradi tega tam, kjer jih najbolj potrebujejo, dogradijo bistveno premalo stanovanj.

Posledica tega je tudi, da raste ponudba zelo dragih stanovanj, saj se gradnja sicer ne izplača. Kritiki pa opozarjajo, da ponudniki stanovanj ne gradijo le na napačnih mestih, ampak je problem tudi velikost. V ponudbi je preveč štiri- in petsobnih stanovanj, pa družinskih hiš, ki si jih v velikih mestih lahko privoščijo le najbolj premožni. Dovolj je na prodaj tudi enosobnih stanovanj, zlasti luksuznih, premalo pa predvsem dvo- in trisobnih stanovanj.