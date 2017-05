Sindikati in trenutek resnice?

Povsod po zahodnem svetu delavske organizacije preživljajo težke čase. Toda velika menedžerska združenja, politiki in neoliberalni misijonarji prehitro odpirajo šampanjce.

Prihodnost je v združevanju: voditelji treh največjih central, Dušan Semolič (ZSSS), Branimir Štrukelj (SVIZ) in Jakob Počivavšek (Pergam), so s skupnimi protesti že večkrat izkazali pripravljenost na preseganje delitev med sindikati. (Na fotografiji pred vlado leta 2016).

Mlaji, ki so se pretekle dni dvigali po Sloveniji, so spomin na zlate čase delavskega gibanja, na njegove boje in zgodovinske dosežke, kot so socialna država, osemurni delovnik in minimalna plača. Toda za donečimi parolami o delu in njegovi oblasti, za praporji in pisanimi trakovi, za ožganimi ostanki kresov se skriva neprijetna resnica o napadih na delavske pravice in vse bolj skrb zbujajočem stanju institucij, pristojnih za njihovo obrambo.