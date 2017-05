Macron zmagovalec predsedniških volitev v Franciji

Macron je prepričljivo premagal kandidatko skrajne desnice Marine Le Pen in z 39 leti postal najmlajši francoski predsednik

Emmanuel Macron, novi francoski predsednik

© LeWeb / WikiCommons

V današnjem drugem krogu predsedniških volitev v Franciji je glede na izide vzporednih volitev zmagal sredinski kandidat Emmanuel Macron. Po poročanju francoske televizije France 24 je dobil 65,1 odstotka glasov in je tako premagal protikandidatko Marine Le Pen, za katero je glasovalo 34,9 odstotka volivcev.

V volilnem štabu Macrona v Parizu je ob objavi izidov vzporednih volitev izbruhnilo navdušenje, poročajo francoski mediji.

Kot so sporočili iz krogov blizu prihodnjega francoskega predsednika, sta se Macron in Le Pen danes zvečer, deset minut pred objavo izidov vzporednih volitev, že slišala po telefonu. Pogovor je bil po navedbah virov kratek in vljuden.

Macron in Le Penova sta dobila največ glasov v prvem krogu predsedniških volitev v Franciji 23. aprila in sta se danes pomerila v odločilnem drugem krogu.

Emmanuel Macron, ki je kandidiral kot neodvisen kandidat, bo z 39 leti postal najmlajši francoski predsednik v sodobni zgodovini. Prisegel bo še ta teden.

