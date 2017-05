Ko ponudnik spletnih storitev pomaga širiti sovraštvo

Cloudflare, znano ameriško spletno podjetje, ponuja storitve neonacističnim spletnim stranem, njihovim lastnikom daje celo osebne podatke o ljudeh, ki se pritožujejo zaradi vsebine, ki jo objavljajo

Neonacistična spletna stran The Daily Stormer je hitro po vzpostavitvi leta 2013 postala priljubljeno spletno mesto za rasiste. Ženske so tam cipe, temnopolti manjvredni, sumljiv judovski kabalist pa organizira genocid nad belopoltimi ljudmi. Med bralci te spletne strani sta Dylann Roof, belopolti najstnik, ki je leta 2015 v Charlestonu pobil devet Afroameričanov, in James Jackson, ki je letos na ulicah New Yorka z mečem umoril starejšega temnopoltega moškega. Obisk v zadnjem času raste tudi spletnim stranem belopoltih supremacistov, kot so The Right Stuff, Iron March, American Renaissance in Stormfront. Slednja je ena najstarejših spletnih strani belopoltih nacionalistov.

Delovanje teh skrajnih strani deloma omogoča pomemben ponudnik spletnih storitev – Cloudflare, poroča spletni portal Propublica. Cloudflare s sedežem v San Franciscu deluje kot neke vrste posrednik za spletne strani, po svetu ima več kot 100 podatkovnih središč. Ima širok nabor uporabnikov, od agencije FBI do spletne strani za zmenke OKCupid, v podjetju pravijo, da prek njihove mreže uporabniki dostopajo do 10 odstotkov vsebin na spletu.

Da storitve družbe Cloudflare množično uporabljajo rasistične skupine, ni naključje. V podjetju pravijo, da cenzura spletnih strani ni njihovo delo, zato nikomur ne zavrnejo ponudbe. »Spletna stran je govor, ni bomba,« je Matthew Prince, predsednik uprave Cloudflare, leta 2013 v obrambo svoje politike napisal na blogu. Po njegovih besedah sovražni govor na spletu ne ustvarja preteče grožnje in nobeden ponudnik nima pristojnosti za nadzor in odločanje o teoretično sovražnem govoru, ki je morda objavljen na spletni strani.

Za spletne strani, kot je The Daily Stormer, je Cloudflare posebej privlačen. Ta namreč lastnikom spletnih strani posreduje osebne podatke o ljudeh, ki so se pritožili čez njihovo vsebino. Če bralec ugotovi, da Cloudflare ponuja svoje storitve strani, kot je The Daily Stormer, se včasih odloči družbi napisati pritožbo. Cloudflare v skladu s svojo politiko lastniku sovražne spletne strani posreduje ime in naslov elektronske pošte pritožnika, ki si tega pogosto ne želi. Pritožniki se zaradi tega soočajo z nadlegovanjem in grožnjami.

Novinarji ProPublice so stopili v stik z več ljudmi, ki so se pritožili na Cloudflare, in nato bili deležni nadlegovanja groženj. Večina njih je rekla, da niso vedeli, da je Cloudflare njihove pritožbe posredoval naprej, čeprav na obrazcu za pritožbe opozarja, da bo posrednik »obvestil lastnika spletne strani«.

»Nisem vedela, da bodo moje informacije posredovali naprej. Naivno sem pričakovala varovanje zasebnosti,« je povedala Jennifer Dalton, ki se je pritožila, ker je The Daily Stormer od svojih bralcev zahteval, naj po volitvah nadlegujejo uporabnike Twitterja. Scott Ernest se je pritožil, ko je lastnik strani The Daily Stormer Andrew Anglin svojo spletno stran uporabil za nadlegovanje neke ženske v kraju Whitefish v zvezni državi Montana. Po pritožbi so ga nadlegovali po elektronski pošti in telefonu.

Andrew Anglin svojega mnenja o ljudeh, ki se pritožujejo nad njegovo spletno stran, ne skriva. »Vsem ljudem, ki nas šikanirajo, moramo jasno povedati, da lahko pričakujejo posledice,« je napisal. »Nismo skupina otrok, ki bi nas lahko tepli. Maščevali se bomo. To bomo naredili zdaj,« je še zagrozil. »Njegove grožnje z nadlegovanjem se lahko spremenijo v nasilje,« pravi Scott Ernest.

Odvetnik in svetovalec družbe Cloudflare Doug Kramer politiko družbe brani z besedami, da se na podlagi temeljne ustavne določbe ljudje lahko soočijo s tistimi, ki jih nečesa obtožujejo. Nekateri, ki so napadli Cloudflarerjeve stranke, so imeli za to vprašljive motive, je še dodal Kramer.

Sovražne strani, kot je The Daily Stormer, so postale zanimive po lanskih predsedniških volitvah v ZDA. Večina takšnih strani je podpirala Donalda Trumpa, pomagala širiti različne teorije zarote in škodovati kandidatki demokratske stranke za predsednico ZDA Hillary Clinton. Kaj kmalu so ta spletna mesta postala skrb organov kazenskega pregona. Splet skrajnežem daje ogromne možnosti širjenje sovraštva in novačenje sledilcev, posamezni rasisti in organizirane sovražne skupine imajo sedaj moč, da lahko dosežejo milijone ljudi po celem svetu ter poceni in anonimno komunicirajo z enako mislečimi.

Jacob Sommer, odvetnik z bogatimi izkušnjami s področja varovanja zasebnosti in varnosti na spletu, pravi, da ne obstaja pravna podlaga, ki bi spletnim posrednikom zapovedovala regulacijo strani, ki jih servisirajo. Mnogi ponudniki spletnih storitev to kljub temu počnejo, saj si ne želijo, da bi njihove mreže postale žarišče sovražnega govora.

Predstavniki spletnih posrednikov, kot so Rackspace in GoDaddy, so za ProPublico zatrdili, da skušajo regulirati vsebino na straneh svojih strank. Rackspace svojih storitev ne ponuja stranem, ki promovirajo večvrednost belopoltih in sovražnega govora. GoDaddy kljub svobodi govora noče imeti nikakršnih povezav z vprašljivimi vsebinami. Nobena od omenjenih družb pritožb zaradi žaljive vsebine na kakšni izmed spletnih mest ne posreduje lastnikom spletnih strani.

Nekatere družbe, ki ponujajo druge pomembne spletne storitve, so se odločile, da ne bodo poslovale z The Daily Stormerjem. Google, PayPal in Coinbase so se recimo odločili zapreti račune njegovega lastnika Anglina, ker nočejo podpirati njegovega dela.

Snovalec spletne strani The Daily Stormer Andrew Auernheimer trdi, da jim je Cloudflare zagotovil, da bo na več načinov ščitili stran, kar vključuje tudi to, da sodiščem v Evropi ne bodo posredovali podatkov. Cloudflare ima namreč podatkovna središča tudi v Evropskih državah, recimo v Nemčiji, ki ima strogo zakonodajo za preprečevanje sovražnega govora in varovanje zasebnosti.

Iz Cloudflara so se na Auernheimerjeve trditve odzvali različno. Odvetnik družbe Kramer, je povedal, da o komuniciranju zaposlenih z njim ne ve nič, kasneje so iz družbe še v pisni obliki sporočili, da je Auernheimer zelo znan vdiralec v računalnike (hacker) in se je zaradi tega vsaj eden od vodilnih v Cloudflaru priložnostno pogovarjal z njim o stališču podjetja glede cenzure na spletu.

Ryan Lackey, nekdanji uslužbenec Cloudflara, je priznal, da je včasih kot prijatelj dajal tehnične nasvete in pomagal reševati Stormerjeve probleme. Lackey je sicer še zagovarjal svobodo govora in kako ima v tem duhu The Daily Stormer vso pravico, da objavlja, kar objavlja. Za vse je bolje, da so vse ideje objavljene na spletu, tako se je mogoče boriti na odprtem, pravi Lackey.

Jonathan Vick z neprofitne organizacije Anti-Defamation League (ADL) se strinja, da ima Andrew Anglin pravico povedati, kar želi, a ljudje, ki temu nasprotujejo, morajo tudi imeti pravico da povedo, da mu nasprotujejo.