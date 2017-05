Mladi junaki

13. maja bodo v Ljubljani zbirali sredstva za otroke v Ugandi

Opolnomočenje otrok, ki lahko samostojno prispevajo k izboljšanju svojih lokalnih skupnosti – to je cilj mednarodnega programa Young Heroes, ki pod okriljem Helen Doron English skuša izboljšati svet okoli nas. Slovenski mali junaki so zato stopili skupaj v pomoč otrokom iz Ugande. Druženje s člani društev Streha za vse in Srečna hiša bo organizirano v soboto, 13. maja, ob 10. uri v centru Helen Doron English Ljubljana (Šmartinska cesta 106).

Skupina mladih arhitektov, ki bo v Ugandi gradila Amasiko (učni center za otroke, ki živijo na ulicah), bo staršem skozi potopisno predavanje predstavila destinacijo, kamor se bodo odpravili poleti in v sodelovanju z lokalnimi prebivalci v zgolj osmih tednih zgradili stavbo, ki bo vsaj 30 otrokom nudila prostor za bivanje, izobraževanje in učenje obrtnih spretnosti. Ker bo učni center zgrajen z uporabo lokalnih materialov in gradbenih tehnik, ki spodbujajo lokalno gospodarstvo, se bodo otroci v grajenju hiše preizkusili tudi sami. Hiška bo v celoti izdelana iz recikliranega materiala, otroci pa bodo nanjo razobesili sporočila za ugandske otroke. Poleg tega se bodo preizkusili še v različnih ustvarjalnih delavnicah na temo recikliranja in ponovne uporabe.

S prodajo Eko slikanic Alenke Žumbar Klopčič bodo zbirali tudi sredstva za pomoč ugandskim otrokom.