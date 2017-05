Zakaj davčnim oazam še nikoli ni šlo tako dobro

O skritem bogastvu narodov bodo govorili Franjo Štiblar, Marcel Štefančič, jr. in Anuška Delić

V torek, 9. maja, ob 19. uri bo v Atriju ZRC potekal pogovor o knjigi Skrito bogastvo narodov Gabriela Zucmana. Slednji je s konkretnimi izračuni »skritega bogastva narodov« v davčnih oazah pokazal, da davčnim utajevalcem, čeprav so jim vsi napovedali vojno, še nikoli ni šlo tako dobro. Na videz zapleteno in težko rešljivo vprašanje je po branju Zucmanove knjige nadvse enostavno in zdravila tako rekoč pri roki. Zato popustljivost do davčnih utaj ni opravičljiva, zlasti ker je zastavek v tej igri izjemno visok: ali bomo uspeli odpraviti ta pomembni vzrok finančne in proračunske krize ali pa bo davčno utajevanje spodkopalo »demokratične režime«.

O skritem bogastvu narodov bodo (spre)govorili Franjo Štiblar s Pravne fakultete, voditelj Studia City in Mladinin novinar Marcel Štefančič, jr. ter sodelavka v projektu Panamski dokumenti in Delova novinarka Anuška Delić. Pogovor bo povezovala prevajalka knjige Maja Breznik.

