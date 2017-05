Italija ponovno uvaja mejni nadzor

Italijansko veleposlaništvo v Ljubljani je slovensko generalno policijsko upravo obvestilo, da bo Italija med 10. in 30. majem ponovno začasno uvedla nadzor na svojih notranjih mejah

© Borut Krajnc

Italijansko veleposlaništvo v Ljubljani je slovensko generalno policijsko upravo obvestilo, da bo Italija med 10. in 30. majem v okviru vrha G7, ki bo 26. in 27. maja potekal v Taormini na Siciliji, ponovno začasno uvedla nadzor na svojih notranjih mejah. Ta bo potekal na vstopnih točkah na kopnem, zraku in morju. Na policiji na ta račun pričakujejo občasne zastoje, poroča Primorski dnevnik.

"Pričakujemo, da bodo italijanski varnostni organi mejno kontrolo izvajali predvsem na glavnih cestnih in železniških povezavah, čeprav se bo nadzor izvajal tudi na ostalih, manj prometnih povezavah in kmetijskih prehodnih mestih," so za Primorski dnevnik pojasnili na generalni upravi slovenske policije, kjer pričakujejo, da bo zaradi postopkov mejne kontrole na posameznih cestnih povezavah spremenjena prometna signalizacija, možni bodo tudi občasni zastoji.

Policija zato sporoča, da potniki za prečkanje meje potrebujejo veljavne potovalne dokumente (veljavna osebna izkaznica ali potni list), saj prestop meje brez njih ni dovoljen oziroma lahko varnostni organi italijanske republike za neupoštevanje tega izrečejo sankcijo v skladu z nacionalno zakonodajo oziroma vstop osebi brez veljavnega dokumenta tudi zavrnejo.

"Žalosti me, da take ukrepe sploh uvajajo, ker smo vsi skupaj vstopili v Evropsko unijo brez meja in se mi zdi ta ukrep absolutno pretiran," pa je zadevo za Primorski dnevnik komentiral novogoriški župan Matej Arčon, ki na vprašanje, ali pričakuje zaradi poostrenega nadzora na mejah kakšne težave, odgovarja: "Zagotovo bo to povzročalo nezadovoljstvo med ljudmi, ki so se v teh desetih letih navadili prostega pretoka. Na ta račun sta se naši dve mesti dejansko bolj zbližali. Ta pretok je za nas sedaj nekaj normalnega in vsakdanjega."