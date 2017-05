REJVikend

John Digweed

V Ambasado Gavioli se po štirih letih vrača John Digweed, ena največjih ikon elektronske glasbe, prvič pa bo pri nas nastopil eden najbolj iskanih producentov in didžejev zadnjih let Kölsch. V K4 bo nastopil v Berlinu živeči Bruno Schmidt, ki je glasbeno pot začel v Leedsu, kot rezident znamenitih večerov Louche.

Petek, 12. maj

(20.00): Žmauc Ljubljana: Senč (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Dragičević)

(22.00): KluBar Kranj: Teden mladih 2017 (Tetkine radosti-Borka, Bakto, Woo-D)

(22.00): Moment Bar Ljubljana: Overload Showcase (Marc DePulse, Marc Grabber, Brlee, Crocy, Cajhen, Yanya)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Papi)

(23.00): K4 Ljubljana: Synaptic & Phi (Veliki oder: Bruno Schmidt, Nitz & Utti & Zergon Live, Roiss. Mali oder: Symann & Ulix, Vid Vai b2b Kosta)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Fish & Chips (DJ Brexit, DJ Donk, DJ ManDem)

(24.00): Channel Zero in Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Radio Študent še vedno šteje. Že 48 let! (Matej Mihevc aka. Tetsuo, R36 & NinaBelle, CNHN & Skeletonium; KaktusKaktus aka Sofija Leron, Goran Kompoš aka DJ Zenf, DJ Saraieva)

Sobota, 13. maj

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (A Humanoid Individual/Luka Grgić)

(05.00): F Club Ljubljana: AfterFive (Chibba, Lilson)

(23.00): K4 Ljubljana: Just a Dance (Veliki oder: Den7el, Torul Torulsson. Mali oder: Mad Funker, Vuka)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Rave Voyeur (Tolstoyed)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Evrovizijski Afterparty (DJ Duki in DJ Protein)

(23.00): Ambasada Gavioli Izola: Fetch the Vibe: Illusion III (Main room: Kölsch, John Digweed, Veztax. Privee: Kidnap Kid, Brlee)

(23.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Love Peace Spring Trance Only (DJ Panchakshara, DJ Sun Wu-Kong, DJ Bang Bangal, SJ Mada Poka)

Nedelja, 14. maj

(05.00): F Club Ljubljana: AfterFive (Jackie, Ijan)