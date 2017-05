Kultura, umetnost in humanistika so postale privesek posla in turizma

Javno pismo Predsedniku vlade RS, dr. Miru Cerarju, ob ustanovitvi državnega javnega zavoda KSEVT

Republiko Slovenijo sem zapustil pred tremi meseci, ko je bilo videti, da bo ustanovitev državnega javnega zavoda KSEVT zgolj še ena groteska. Motil sem se. Šele tukaj na Nizozemskem se mi je natančno izostrila velika slika ostudne kraje v Republiki Sloveniji, ki ima svoje ime in obraz.

Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij smo zasnovali kot prvo javno ustanovo na svetu, ki se zavzema za humanistični, umetniški in civilni razvoj vesoljskih programov. Kaj takega je bilo doslej nemogoče zaradi ozkih interesov globalnega kapitala in vojaške narave nacionalnih politik. V Sloveniji in Evropi delujejo številni odlični znanstveniki, inženirji in ustanove, ki razvijajo novo vesoljsko realnost. Manjka pa vizija človeškosti, podobna tisti, ki je Hermana Potočnika naredila za prvega vesoljskega arhitekta.

Naj vas spomnim, da sem gladovno stavko, s katero sem opozoril na uničevanje Ksevta, 16. oktobra 2015 prekinil zaradi vašega zagotovila, da bo ustanovljena funkcionalna državna inštitucija, ki bo nadaljevala izvajanje kulturalizacije vesolja in kozmifikacije umetnosti ter da bodo zagotovljena minimalna strukturna sredstva za njeno delovanje. Za ta korak ste takrat imeli tudi zagotovila resornih ministrov. Ni bilo razloga, da ne bi zaupal “besedi predsednika vlade”.

Toda dogajalo se je vse kaj drugega. Leto in pol so trajali kriminalizacija, podtikanja in laži ministrice Mlakarjeve, ministra Peršaka ter njunih sekretarjev Šekoranje in Močnikove. Uničevalo se je že vzpostavljen program, z birokratsko represijo se je onemogočilo financiranje in delovanje zavoda, povzročalo gospodarsko škodo zavodu in občini Vitanje ter ogrožalo varnost slovenske in tuje kulturne dediščine. Čemu?

Ves čas sem imel občutek, da je na delu nekaj nerazumljivega. Ne zgolj blaznost posameznika, temveč skupinsko blaznenje novopečenih politikov in njihovih uslužnih birokratov. Vsaj tako se mi je zdelo. A sem se motil. Velika slika se je izostrila. Z ustanovitvijo državnega javnega zavoda je postalo jasno, da je na delu prevara. Ne reševanje, temveč sistematična kraja. Zavod je samovoljno, nepooblaščeno ter brez konsenza v celoti prevzelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kultura, umetnost in humanistika so postale privesek posla in turizma.

Ker je logika kraje preveč obsežna in ne prenese enega samega poglavja, bom zaradi jasnosti in temeljitosti v naslednjih dneh v pismih opisal sistemsko prevaro ter poizkus gospodarskega plenjenja kulture.