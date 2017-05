Michael Moore bo Trumpa postavil na gledališki oder

Ameriški režiser poleti na Broadwayu z monodramo o predsedniku ZDA

Filmar Michael Moore bo poleti na Broadwayu v New Yorku postavil gledališko predstavo o ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu. Monodrama The Terms Of My Surrender bo od 28. julija 12 tednov na sporedu gledališča Belasco, ki se nahaja le nekaj ulic stran od nebotičnika Trump Tower.

Želel si je poskušati nekaj novega, je Moore sporočil svojim sledilcem in izrazil upanje, da bo s predstavo zadal udarec ameriški vesti. Predstavo je opisal kot razvedrilno in subverzivno monodramo, s katero bo občinstvo popeljal skozi "Združene države norosti".

"To niso Mačke ali Mamma Mia!, to bo v živo, na odru, kjer bom vsak večer povedal in počel stvari, ki jih že nekaj časa želim povedati brez cenzure," je sporočil 63-letni Moore.

"To niso Mačke ali Mamma Mia!, to bo v živo, na odru, kjer bom vsak večer povedal in počel stvari, ki jih že nekaj časa želim povedati brez cenzure." (Michael Moore)

Njegova monodrama bo na ogled v New Yorku, mestu, v katerem je "sedež moči korporacij, Wall Streeta, epicenter naših medijev in čudovit dom svobode govora, ki ga imenujemo gledališče", je pojasnil režiser.

Moore, ki si je z dramo Bovling za Columbine, v kateri je tematiziral pravico do posedovanja in uporabe orožja v ZDA, leta 2003 prislužil oskarja, v dokumentarcih med drugim osvetljuje dogodke po terorističnih napadih 11. septembra 2011 ter svetovno finančno in gospodarsko krizo.

Nekaj tednov pred ameriškimi volitvami, na katerih je zmagal Trump, je objavil film Michael Moore v Trumplandu. Posnel ga je med svojim stand up nastopom v Wilmingtonu v Ohiu v zagovor takratni Trumpovi nasprotnici, demokratski kandidatki Hillary Clinton. V tem okrožju je med 25.000 registriranimi volivci le 500 registriranih demokratov.

O tem, kaj je Moore pred slabima dvema letoma snemal v Sloveniji, pa si lahko preberete v članku Boruta Mekine na tej povezavi.