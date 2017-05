Univerzalni temeljni dohodek zmanjšuje stres

Finci, ki so poskusno uvedli univerzalni temeljni prihodek, ugotavljajo, da ta posredno vpliva na zmanjšanje stresa in boljše duševno zdravje prejemnikov

© Pixabay

Finska je prva država v Evropi, ki se je odločila poskusno uvesti univerzalni temeljni dohodek (UTD). Po 560 evrov na mesec dve leti prejema 2000 državljanov. Prejemnikom ni treba povedati, ali iščejo zaposlitev in kako porabijo ta denar, saj univerzalni temeljni dohodek ne vpliva na višino in vrsto socialnih pomoči, ki jo prejemajo. Marjukka Turunen, ki je na agenciji za socialno zavarovanje pristojna za UTD, je po poročanju Independenta pojasnila, da ima shema posredno ugoden vpliv tudi na duševno zdravje prejemnikov.

Ena od prejemnic je po njenih besedah povedala, da jo je bilo strah vselej, ko je zazvonil telefon. Bala se je, da jo kličejo z zavoda za zaposlovanje, ker ji ponujajo službo, te pa ni mogla sprejeti, ker je skrbela za ostarele starše. UTD res posredno vpliva na zmanjšanje stresa in boljše duševno zdravje, pravi Marjukka Turunen.

Če prejemnik najde zaposlitev, še naprej prejema tudi UTD, zaradi česar ga ni treba biti strah, da bo v primeru, če bo službo spet izgubil, ostal brez prihodkov. Ker imajo Finci velikodušen in celovit sistem socialnega zavarovanja, je zavračanje ponudb za zaposlitev, velik problem, saj je mogoče dobiti več s socialnimi pomočmi, kot zaslužiti z delom v službi. Poskusna uvedba UTD je tako eden od ukrepov vlade za reševanje problema brezposelnosti.

Novembra lani je bilo brez zaposlitve več kot 8 odstotkov ali 213 tisoč Fincev. Toliko jih je bilo prijavljenih na zavodu za zaposlovanje tudi novembra 2015. Povprečna plača v zasebnem sektorju na Finskem znaša 3500 evrov na mesec.

Aprila je vlada Ontaria, največje province v Kanadi, objavila, da bo uvedla podobno shemo UTD, kot jo imajo Finci. Predsednica vlade Kathleen Wynne je dejala, da se bodo z UTD odzvali na »nove izzive« sodobnega sveta.

Kanada je leta 1974 že imela UTD. Prejemalo ga je približno 1000 prebivalcev kraja Dauphin v Manitobi. Projekt je trajal štiri leta. UTD je postal vir za stabilnost, zagotovilo, da se prejemnikom ni treba bati finančnih težav v primeru nenadne bolezni, invalidnosti ali nepredvidljivih ekonomskih težav.

Po podatkih Guardiana bo UTD poleti začelo prejemati 4000 državljanov. Pilotni projekt bodo izvajali 3 leta, zanj je predvidenih 150 milijonov kanadskih dolarjev (100 milijonov evrov), prejemniki bodo stari med 18 in 64 let, imeti morajo nizke prihodke. Izbrali bodo kandidate, ki so zaposleni in prejemajo nizko plačo, so prekarni delavci in so prejemniki socialne pomoči. Izbrani kandidati bodo iz sheme lahko kadar koli izstopili.

Namen projekta je preveriti, ali je UTD učinkovit ukrep za reševanje problema negotovosti. Samski prejemniki bodo na mesec prejeli 16.989 kanadskih dolarjev (11.300 evrov), pari pa 24.027 kanadskih dolarjev (16.000 evrov). Vsi bodo še naprej prejemali otroški dodatek ali invalidnino.

Mesečni znesek UTD bo malo višji od socialne pomoči ali invalidnine, njegova prednost bo manjši nadzor in manj administracije. Znesek UTD za zaposlene bo znižan za 50 centov za vsak dolar plače. »Naš cilj je jasen. Ugotoviti želimo, ali UTD zagotovi kakršno koli pozitivno spremembo v življenju ljudi,« pravi Kathleen Wynne.

Kanada je leta 1974 že imela UTD. Prejemalo ga je približno 1000 prebivalcev kraja Dauphin v Manitobi. Projekt je trajal štiri leta. Raziskovalci po njegovi uvedbi niso odkrili velikih sprememb v delovnih navadah prejemnikov. UTD je postal vir za stabilnost, zagotovilo, da se prejemnikom ni treba bati finančnih težav v primeru nenadne bolezni, invalidnosti ali nepredvidljivih ekonomskih težav. Zmanjšalo se je število hospitalizacij, poškodb in duševnih problemov ljudi. Zaradi pritiskov zvezne vlade, da je treba varčevati in spremembe vlade v Manitobi, so UTD leta 1977 ukinili. Enaka usoda grozi sedanjemu projektu za uvedbo UTD v Ontariu. Sredi leta 2018 so predvidene volitve, po katerih po anketah javnega mnenja sodeč sedanja liberalna vlada ne more računati na nov mandat.