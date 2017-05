V naročju tobačnega lobija

Bivši piarovec SDS Jernej Pavlin se je zaposlil pri Japan Tobacco

Nov uslužbenec tobačne korporacije Jernej Pavlin

© Matej Leskovšek

Mlad, simpatičen in sposoben slovenski izobraženec.« S temi besedami je predsednik SDS Janez Janša med volilno tekmo pred nastopom svoje prve vlade leta 2004 opisal Jerneja Pavlina. Ta je kmalu zatem prevzel položaj vladnega tiskovnega predstavnika, njegov mandat pa je prekinilo razkritje navodila, v katerem je piarovcem vseh ministrstev naložil, naj ne odgovarjajo na novinarska vprašanja. Ter da »do nadaljnjega ne komunicirate s tednikom Mladina«.

Po razkritju komunikacijskih navodil je bil primoran odstopiti, novo službo pa je našel v sektorju za poslovne uporabnike pri Telekomu. Leta 2011 se je vrnil k stranki SDS in prevzel vodenje njene službe za odnose z javnostmi ter hkrati deloval kot asistent evropskega poslanca Milana Zvera. V tistem obdobju je bilo Pavlinovo delovanje osredotočeno predvsem na krizni menedžment ob Janševi obsodbi v aferi Patria; javnost si ga je bržkone najbolj zapomnila po izrazih podpore predsedniku SDS na omrežju Twitter, mediji pa po paketni prijavi dvanajstih novinarjev na novinarsko častno razsodišče zaradi napačnega navajanja avstrijske sodnice v zadevi Patria.

Te izkušnje so bile očitno dovolj, da so Pavlinu pred dobrim mesecem dni prinesle službo pri eni največjih tobačnih korporacij na svetu Japan Tobacco. Gre za članico mogočnega tobačnega lobija, ki si je na vso moč prizadeval zrušiti reformo tobačne zakonodaje, pripravljeno na ministrstvu za zdravje. Njegovi lobisti so intenzivno obiskovali Slovenijo in se srečevali s poslanci ter predstavniki vlade; najbolj jih je motila napoved uvedbe enotne embalaže za vse znamke cigaret.

To je v presenetljivem sozvočju s pogledi stranke SDS, ki je ostro – a neuspešno – nasprotovala februarskemu sprejemu zakona o omejevanju porabe tobačnih izdelkov. Poslanka Nada Brinovšek je tako v predstavitvi stališč poslanskih skupin poslance svarila, »da se utegne prav zaradi ukrepa enotne embalaže povečati črni trg«. Jernej Pavlin je povedal, da je pri Japan Tobacco zadolžen „za korporativne odnose in komunikacijo.“ Dodal je, da bi za odgovore na dodatna vprašanja potreboval odobritev vodstva, ki je v - resnici na ljubo - kratkem roku za odziv na naše poizvedbe ni bilo moč pridobiti.