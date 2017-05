Zakaj se je nemški vojak Franco A. v prostem času pretvarjal, da je sirski begunec

Sence preteklosti

Nemška ministrica za obrambo Ursula von der Leyen je po razkritju kritizirala vojaško vodstvo in dejala, da vojska ne sme tolerirati kakršnihkoli simpatij z nacizmom

Konec aprila in v začetku maja je nemška policija aretirala nemška vojaka Franca A. in Maximiliana T., ki sta načrtovala atentate na vidnejše nemške politike in ljudi, ki so aktivni na področju migracij. Na njunem seznamu potencialnih tarč sta se znašla nekdanji nemški predsednik Joachim Gauck in nemški pravosodni minister Heiko Mass, po poročanju Hanoverische Allgemeine Zeitung pa naj bi v zaroti sodelovalo najmanj pet ljudi.

Franco A. in Maximilian T. sta skupaj službovala v Illkirchu v Franciji. V tej nemški vojašnici v Franciji naj bi po poročanju časnika Bild leta 2012 že prišlo do incidenta, ko so po nogometni tekmi nemški vojaki razvili štiri metre dolgo zastavo s svastiko. Do aretacije Franca A. konec aprila je vodilo odkritje pištole, ki jo je ta konec januarja skril na dunajskem letališču. Po aretaciji in odvzemu prstnih odtisov so preiskovalci ugotovili, da je Franco A. v bazi prosilcev za azil v Franciji pod imenom David Benjamin. Nemški poročnik je namreč živel dvojno življenje in se zadnji dve leti pretvarjal, da je sirski begunec, prodajalec sadja iz Damaska. Sozarotnik Maximilian T. je pomagal Francu A. prikrivati njegovo pogosto odsotnost z dela. Pod lažno identiteto je nemški poročnik želel krivdo za načrtovane napade v očeh javnosti zvaliti na begunce, kar je t. i. napad pod lažno zastavo (false flag).

Franco A. je sicer leta 2014 magistriral na francoski vojaški akademiji Saint-Cyr na temo politične spremembe in strategije subverzije in že takrat izrazil skrajno desničarska in protidemokratična stališča. Po njegovem naj bi begunci izvedli genocid nad ljudstvi zahodne Evrope. Na akademiji so zahtevali, da svoja stališča v nalogi popravi, kar je tudi storil.

Zaradi nedavnih dogodkov v državi poteka preiskava v vseh vojašnicah. Po poročanju nemškega tednika Spiegel so v vojašnicah v mestih Donaueschingen v Schwarzwaldu in Illkirch, kjer sta nameščeni pehotni brigadi nemške vojske, našli polno omaro nemških vojaških čelad iz obdobja druge svetovne vojne ter sobo, okrašeno z nacističnimi simboli, zbirke posterjev, propagandnih letakov in vojaških medalj. Med preiskavo so pri študentu Mathiasu F. doma našli okoli tisoč ukradenih nabojev, ki naj bi jih v sodelovanju z obtoženima Francom A. in Maximilianom T. hranil za namene napada.

Nemško vojsko v zadnjem času pretresa ogromno škandalov: spolna nadlegovanja, sistematično ustrahovanje in poniževanje nabornikov, simpatiziranje mnogih zaposlenih v vojski z nacistično ideologijo in nazadnje načrtovani rasistični napadi pod lažno zastavo. Po navedbah DPA je sicer nemška vojaška obveščevalna agencija (MAD) v vojski od leta 2011 odkrila 275 osumljenih desničarskih skrajnežov, od tega letos že več kot 50.